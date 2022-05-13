ФНС до июня приостановит блокировку счетов бизнеса по итогам проверок

Федеральная налоговая служба (ФНС) расширила послабления для бизнеса на фоне санкций. Ведомство при выявленных нарушениях не станет останавливать или блокировать операции по счетам бизнеса до 1 июня 2022 года. Компании смогут продолжить работу и расплатиться по налоговым долгам позднее.
Соответствующее распоряжение от 29 апреля за подписью замглавы ФНС Константина Чекмышева получили территориальные налоговые органы, пишет РБК.
У новой меры поддержки есть важная пометка: если налоговая обнаружит риск уклонения от налогов, то счет все равно заблокируют.
В начале марта налоговикам запретили приступать к процедуре банкротства должников по налогам. Позднее ФНС направила в налоговые инспекции распоряжение о сокращении срока проверок для предоставления части налоговых вычетов до двух недель.
Премьер-министр Михаил Мишустин на совещании президента с правительством предложил новые меры поддержки бизнеса. Для предприятий малого бизнеса предлагается перенести уплату налога на полгода. Компаниям с кредитами под плавающую ставку позволят перенести выплату процентов на конец года.
Фото на обложке: Unsplash
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