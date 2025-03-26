РАТЭК предложила ускорить блокировку подделок на маркетплейсах до трех дней

Согласно предложению, правообладатели смогут заблокировать продажу подделок, подав обращение в личном кабинете на онлайн-площадке. Сейчас эта процедура процедура зачастую занимает более 40 дней, поэтому недобросовестные продавцы успевают реализовать значительные объемы контрафакта, рассказали участники рынка.

Инициатива также предполагает введение страховки, которая защитит законопослушных продавцов от необоснованных действий со стороны правообладателей. Если блокировка окажется ошибочной, правообладатель будет обязан выплатить продавцу неустойку, сумма которой может составить от 500 тыс. рублей, указал представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Что говорят эксперты? Исследования показывают, что доля подделок в некоторых категориях электроники выросла до 69%, а около 30% контрафактной продукции реализуется через маркетплейсы, рассказала советник практики интеллектуальной собственности юридической компании ЭБР Кристина Мкртчян. Она отметила, что для правообладателей возможность использования личного кабинета и механизма страховки упростит защиту их интересов без затяжных судебных разбирательств, а рядовые покупатели получат дополнительные гарантии при покупке.

Ранее Минэкономразвитию поручили доработать законопроект «О платформенной экономике» на заседании подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которая состоялась 20 февраля, и разработать механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах.

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