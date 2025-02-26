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Минэку поручили ускорить блокировку контрафакта на маркетплейсах

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Новости
Юлия Пажитных
Юлия Пажитных

Редактор новостного блока

Юлия Пажитных

Минэкономразвития поручили разработать механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.

Минэку поручили ускорить блокировку контрафакта на маркетплейсах
  1. Новости

Заседание прошло 20 февраля, на нем Минэку поручили доработать законопроект «О платформенной экономике». Согласно текущей версии документа правообладатели могут требовать удаления карточек с контрафактом, но процедура занимает до 30 дней. Как пояснил источник «Коммерсанта», за этот период товар обычно реализуется.

Общий срок блокировки через суд может достигать полугода, добавил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, бизнес предложил обязать онлайн площадки внедрить личные кабинеты, с помощью которых правообладатели будут подтверждать оригинальность товара и законность продажи.

Что говорят площадки? Представители маркетплейсов назвали инициативу излишней. В Ozon рассказали, что на платформе уже есть «кабинет бренда», где владельцы торговых марок могут контролировать подлинность и качество товаров. За последний год по запросам правообладателей было заблокировано несколько миллионов карточек, отметили в компании.

В Wildberries заявили, что используют сервис который «позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд», а представители бренда смогут одобрять или отклонять заявки продавцов. В Ассоциации цифровых платформ, объединяющей крупнейшие маркетплейсы, отметили, что считают отраслевые меры наиболее эффективными в борьбе с контрафактом и выступают против дополнительного регулирования. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались

Мнение Минэка. Обязательства по защите прав потребителей следует налагать не на все онлайн-платформы, отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. «Такая нагрузка будет излишней и нецелесообразной, например, при продаже цветов», — отметил он.

  • Меры по борьбе с контрафактом на маркетплейсах бизнес и воасти согласовали еще в сентябре 2024 года. Тогда, в частности, обсуждалось предоставление маркетплейсам доступа к государственному реестру товарных знаков.
  • На заседании 20 февраля ФАС поручили разработать антимонопольные требования к маркетплейсам и определит критерии платформ, которые следует считать «крупными». Последних могут ограничить в вопросах продвижения собственных товаров, количества пунктов выдачи заказов и размера инвестиций в скидки и акции.

StreetVJ / Shutterstock / FOTODOM

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