Минэку поручили ускорить блокировку контрафакта на маркетплейсах
Минэкономразвития поручили разработать механизм защиты правообладателей от подделок на маркетплейсах. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания подкомиссии по совершенствованию контрольных и разрешительных функций, которую курирует вице-премьер Дмитрий Григоренко.
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Заседание прошло 20 февраля, на нем Минэку поручили доработать законопроект «О платформенной экономике». Согласно текущей версии документа правообладатели могут требовать удаления карточек с контрафактом, но процедура занимает до 30 дней. Как пояснил источник «Коммерсанта», за этот период товар обычно реализуется.
Общий срок блокировки через суд может достигать полугода, добавил представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. По его словам, бизнес предложил обязать онлайн площадки внедрить личные кабинеты, с помощью которых правообладатели будут подтверждать оригинальность товара и законность продажи.
Что говорят площадки? Представители маркетплейсов назвали инициативу излишней. В Ozon рассказали, что на платформе уже есть «кабинет бренда», где владельцы торговых марок могут контролировать подлинность и качество товаров. За последний год по запросам правообладателей было заблокировано несколько миллионов карточек, отметили в компании.
В Wildberries заявили, что используют сервис который «позволяет официальным представителям торговых марок подтвердить свои права на бренд», а представители бренда смогут одобрять или отклонять заявки продавцов. В Ассоциации цифровых платформ, объединяющей крупнейшие маркетплейсы, отметили, что считают отраслевые меры наиболее эффективными в борьбе с контрафактом и выступают против дополнительного регулирования. В «Яндекс.Маркете» от комментариев отказались
Мнение Минэка. Обязательства по защите прав потребителей следует налагать не на все онлайн-платформы, отметил директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономразвития Владимир Волошин. «Такая нагрузка будет излишней и нецелесообразной, например, при продаже цветов», — отметил он.
- Меры по борьбе с контрафактом на маркетплейсах бизнес и воасти согласовали еще в сентябре 2024 года. Тогда, в частности, обсуждалось предоставление маркетплейсам доступа к государственному реестру товарных знаков.
- На заседании 20 февраля ФАС поручили разработать антимонопольные требования к маркетплейсам и определит критерии платформ, которые следует считать «крупными». Последних могут ограничить в вопросах продвижения собственных товаров, количества пунктов выдачи заказов и размера инвестиций в скидки и акции.
StreetVJ / Shutterstock / FOTODOM
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