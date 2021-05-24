Уральские айтишники придумали «неделю IT-донора» и пригласили сдать кровь коллег со всей России

Осенью 2020 года уральские айтишники запустили социальный проект «IT-донор» и собрали 46 литров крови для больниц Екатеринбурга. В этом году проект выходит на федеральный уровень — с 7 по 11 июня «неделя IT-донора» пройдет во всех городах России.

«Цель проекта очень проста — создать активное донорское комьюнити из ребят IT-отрасли, которые готовы сдавать кровь. Это не просто проведение одной акции, а создание осознанного сообщества для системного наполнения банка крови. Ведь это касается каждого из нас — по статистике каждый третий человек в течение жизни нуждается в переливании крови», — рассказала Rb.ru основатель проекта и второй пилот IT-компании Artsofte Оксана Дунина.

По подсчетам инициаторов проекта, для поддержания необходимого уровня запасов крови нужны 40 доноров на 1000 жителей. В России на 1000 жителей приходится 9 доноров, что в 4 раза меньше нормы (в Канаде и США — 35-40 человек, в Европе 25-27 на 1000 человек населения).

В IT-отрасли России работает около 2 млн человек, в планах проекта — вовлечь в донорство 10-20% айтишников на горизонте пяти лет.

Акция пройдет с 7 по 11 июня. В первую очередь инициаторы проекта хотят привлечь внимание именно IT-комьюнити. «Но, конечно, если благодаря нашей акции придут сдавать кровь люди из других отраслей — это будет хорошо», — говорит Дунина.

Первая «неделя IT-донора» прошла в Екатеринбурге в ноябре 2020 года. К акции присоединились «Точка», Callibri, NAUMEN, «Кнопка», «СКБ-Контур», JetStyle, «ПромоЭксперт», «Мегафон», «Альфа-Банк», SAP и другие компании. По итогам акции получить необходимую помощь смогли более 400 человек.

Зарегистрироваться и узнать подробную информацию о «неделе IT-донора» можно на сайте проекта или в телеграм-канале.

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