Илон Маск перенес старт продаж подписки Twitter Blue

Миллиардер Илон Маск сообщил о переносе старта продаж подписки Twitter Blue. В социальной сети все еще продолжаетcя распространение фейковых аккаунтов.
Перезапуск подписки состоится после того, как Маск и команда соцсети будут уверены, что присвоение чужих имен прекратилось. Старт продаж был намечен на 29 ноября.
Предприниматель также добавил, что отметки о верификации для физических лиц и компаний, скорее всего, будут иметь цветовые отличия.
Илон Маск возглавил Twitter после покупки соцсети в конце октября. Почти сразу предприниматель распустил совет директоров и уволил около 50% сотрудников. Позднее стало известно, что бизнесмен хочет нанять нового руководителя, чтобы сократить свое участие в управлении компанией.
Затем предприниматель предложил своим сотрудникам выбор: принять «хардкорную культуру» и приготовиться к многочасовой интенсивной работе либо покинуть компанию. На размышления Маск дал сутки, после этого ультиматума сотрудники стали массово увольняться из компании.
Фото на обложке: Sattalat Phukkum /
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