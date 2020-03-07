BMW представила новый логотип компании — он сохранил круглую форму, но лишился цветовой заливки внешнего круга и стал более минималистичным.

Компания сохранила основные элементы и цвета — синий и белый.

Старый и новый логотипы BMW

По словам старшего вице-президента BMW Йенса Тимера, автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.

В BMW считают, что новый логотип олицетворяет прогрессивность марки и соответствует ожиданиям молодежи, живущей в «цифровом мире».

Обновленный логотип появился на концепте электрокара BMW i4.

Изображение: BMW

Фото на обложке: Unsplash