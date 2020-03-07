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BMW представила новый логотип
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Анастасия Марьина
BMW представила новый логотип компании — он сохранил круглую форму, но лишился цветовой заливки внешнего круга и стал более минималистичным.
BMW представила новый логотипАнастасия Марьина
Компания сохранила основные элементы и цвета — синий и белый.
Старый и новый логотипы BMW
По словам старшего вице-президента BMW Йенса Тимера, автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.
В BMW считают, что новый логотип олицетворяет прогрессивность марки и соответствует ожиданиям молодежи, живущей в «цифровом мире».
Обновленный логотип появился на концепте электрокара BMW i4.
Изображение: BMW
Фото на обложке: Unsplash
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