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BMW представила новый логотип

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

BMW представила новый логотип компании — он сохранил круглую форму, но лишился цветовой заливки внешнего круга и стал более минималистичным.

BMW представила новый логотип

Компания сохранила основные элементы и цвета — синий и белый. 

Старый и новый логотипы BMW

По словам старшего вице-президента BMW Йенса Тимера, автопроизводитель становится «брендом отношений», а «прозрачный» логотип должен символизировать открытость и ясность.

В BMW считают, что новый логотип олицетворяет прогрессивность марки и соответствует ожиданиям молодежи, живущей в «цифровом мире».

Обновленный логотип появился на концепте электрокара BMW i4.

Изображение: BMW

Фото на обложке: Unsplash

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