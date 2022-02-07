Сооснователь фотобудки Boft заявил о конфликте с партнерами и «конце империи»

Сооснователь проекта быстрой печати фотографий из сети в фотобудке Boft Тос Мовсисян заявил о «неправильном выборе партнеров», конфликтах внутри компании и судебных разбирательствах. Он объяснил, по его мнению, причину стагнации некогда успешного бизнеса.

На своей личной странице в Facebook автор идеи написал: «Конец империи... Когда-то о нашей компании Boft писали, что мы "Империя, покоряющая мир". Сколько бы я ни старался развить эту империю и показать, что идея и продукт, созданные в России, могут идти по всему миру, получилось это очень и очень ограниченно. Мои действия по развитию компании и ее продвижению как бренда разбивались о стену из булыжников в лице бывших "друзей" и "партнеров" Артема Гармеряна и Дениса Сколоты».

В Telegram-канале, созданном специально для освещения событий в компании, Мовсисян сообщает, что один из бывших партнеров из «интересной компании с глобальными возможностями в мире превратил ее в "обычный вендинговый бизнес"». Мовсисян утверждает, что за все время существования компании не был официально записан как ее владелец и получал предложения о меньшей доли, чем та, на которую он рассчитывал.

Изначально, по его словам, между Мовсисяном, Гармеряном и Сколотой была договоренность разделить компанию на равные доли — по 33%. Однако письменно эти договоренности зафиксированы не были.

Кроме того, Мовсисян обвиняет Артема Гармеряна и Дениса Сколоту в том, что те параллельно «открывали бизнесы на деньги "Бофта"», куда Мовсисян также не был вписан. Сооснователь Boft сообщил, что на текущий уволен как он, так и все сотрудники московского офиса — без выплаты заработной платы.

«Все текущие проблемы компании Артем пытается свалить на меня, рассказывая оставшимся сотрудникам свои басни <...>. Ну и самое главное — не вписывал меня в компанию. Единственное, о чем реально думает Артем — это о том, как продать кому-нибудь компанию, да подороже. Надо понимать, что сейчас "Бофт" — это токсичный актив», — пишет Мовсисян.

Юридически все права на компанию ООО «БОФТ» в настоящее время принадлежат Артему Гармеряну, в уставных документах не фигурируют ни Тос Мовсисян, ни Денис Сколота. По данным ЕГРЮЛ, выручка проекта за 2020 год составила 79,8 млн рублей (на 34% меньше, чем в 2019 году), чистая прибыль — 18 млн рублей.

История Boft

Boft — сервис автоматической печати фоторафий из Instagram и телефона — победил в стартап-акселераторе GenerationS-2016 и получил денежный приз в размере 5 077 678 рублей.

Идея продукта появилась в 2013 году, а в 2014 получила патент на технологию, позволяющую не только печатать, но и разрезать фотографии из соцсетей в автоматическом режиме. В 2016 году патент аннулирован комиссией за несоответствие требованию «новизны», поскольку дублировал один из патентов 1996 года из США. Но это не помешало компании стать узнаваемым брендом.

Сейчас автоматы установлены в торговых центрах, кафе, парках 47 городов России и мира (США, Австралии, Франции, Голландии, Норвегии, Вьетнама, Сингапура, Гонконга, стран Азии и Латинской Америки). Компания активно продвигает франшизу, продает сопутствующие товары и услуги.

Тем не менее, автор идеи фотобудок, которые в сети называют «инстапринтерами», предупреждает потенциальных покупателей бизнеса, что Boft — это «токсичный актив». Он ведет летопись текущих событий с целью «посмотреть, сможет ли идейный вдохновитель и основатель компании с 0%, по данным ЕГРЮЛ, вернуть справедливость».

«Из-за неправильного выбора партнеров деятельность компании в итоге свелась к конфликтам и судебным разбирательствам, — пишет Мовсисян. — Сколько бы усилий ни было приложено, если внутри компании происходит разлад, ее развитию ничего не поможет. За любой компанией стоят люди и команда. Рыба гниет с головы — это про проект Boft. Это больше похоже на фильм, в котором я не хотел бы быть главным героем. Но это так и есть. Так и рушатся империи».

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Фото на обложке: Kevin Grieve / Unsplash