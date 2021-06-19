The Boring Company Илона Маска представила более широкие туннели для перевозки грузов

С момента создания в 2016 году большая часть усилий The Boring Company была направлена на пассажирские перевозки. Одна из целей стартапа была связана с желанием облегчить ситуацию с пробками на дорогах. Новый объект нацелен на использование для перевозки грузов.

Bloomberg получил доступ к презентации The Boring Company, в которой описано, как можно использовать более широкие туннели компании для перевозки грузов. Это значительно расширяет возможности бизнеса The Boring Company, пишет агентство.

Диаметр новых туннелей компании составляет 21 фут (68,9 м), что почти в два раза больше существующих 12-футовых туннелей (39,4 м), которые могут вместить два морских контейнера.

Недавно The Boring Company завершила строительство туннеля под Лас-Вегасом. Компания заявила, что система может обслуживать около 50 тысяч пассажиров в час.

В мае TechCrunch писал о том, что The Boring Company столкнулась с финансовыми проблемами после принятия новых правил регулирующими органами Невады. Ограничения, связанные в том числе с пределами пропускной способности, затруднили для компании работу над высокоскоростным тоннелем LVCC Loop — первой подземной транспортной системы Илона Маска.

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Фото: The Boring Company