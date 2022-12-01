The Boring Company бросает проекты один за другим. Что происходит?

Илон Маск обещает избавить ваш город от пробок. Что может пойти не так? Местные и федеральные чиновники из разных точек США утверждают, что The Boring Company предлагала им заманчивые проекты, но, столкнувшись с бюрократией и ограничениями, отказывалась от их реализации. В итоге из анонсированных объектов работает лишь один — тоннель в Лас-Вегасе.

В январе 2020 года транспортное ведомство города Сан-Бернардино получило неожиданное предложение от компании Маска The Boring Company. Для чиновников это было все равно, что найти золотой билет на фабрику Вилли Вонки.

Они планировали построить железнодорожную ветку между процветающим международным аэропортом Онтарио и пригородной станцией в 6 км от него с оценочной стоимостью в $1 млрд. Вместо этого всего за $45 млн The Boring Company обещала построить подземный тоннель, на котором путешественники смогут перемещаться на автономных электрокарах.

Польщенные громкими заявлениями и возможностью поработать с Маском, чиновники отказались от своего плана и одобрили футуристичный тоннель.

Но когда пришло время официально оформить партнерство и приступить к работе, The Boring Company пропала из виду — точно так же, как сделала это в Мэриленде, Чикаго и Лос-Анджелесе. The Boring Company не подала заявку на строительство пути к Онтарио в требуемый срок до января 2022 года.

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Бывшие руководители, а также местные и федеральные чиновники утверждают, что компания неоднократно дразнила города обещаниями избавить от трафика, только чтобы отказаться от проекта, столкнувшись со строительными реалиями. По их словам, компании было непросто справиться со стандартными бюрократическими препятствиями вроде получения разрешений и проведения экологических экспертиз.

«Каждый раз, когда я вижу его по телевизору с новым проектом или чем-то еще, я думаю: "О, я помню тот скоростной поезд в аэропорт О'Хара"», — говорит член городского совета Чикаго Скотт Уэгспак. The Boring Company отказалась от своего предложения построить тоннель к местному аэропорту.

Единственный ее объект, открытый для публики, расположен под конференц-центром Лас-Вегаса. Там автомобили Tesla с нанятыми водителями курсируют по освещенным неоновыми огнями 25-километровым тоннелям со скоростью около 50 км в ч.

The Boring Company еще предстоит реализовать свою самую амбициозную идею: разработать машины, которые будут настолько быстры в эксплуатации, что снизят затраты и изменят расстановку сил в отрасли. Впрочем, ветераны строительной индустрии ставят под сомнение некоторые заявления Маска.

Но есть и те, кто доверяет компании. Этой весной технологические венчурные компании Sequoia Capital и Vy Capital провели раунд сбора средств на $675 млн, по итогам которого оценка The Boring Company составила $5,7 млрд. Среди инвесторов — крупные игроки из сферы недвижимости, в том числе Brookfield, Lennar и Tishman Speyer.

Илон Маск неоднократно критиковал госрегулирование, называя его препятствием для строительства новой инфраструктуры. Так, в 2020 году он заявил что переехал из Калифорнии в Техас, где строилась новая фабрика Tesla, в том числе из-за законодательства. По его словам, правительство просто должно «уйти с дороги».

The Boring Company, которая базируется в городе Пфлюгервиль, штат Техас, занимает довольно странное место в бизнес-империи Маска, которая сейчас состоит из Tesla, Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) и, с недавнего времени, Twitter. Компания по строительству тоннелей была запущена в декабре 2016 года. Предприниматель сообщил об этом в твите, который многие приняли за шутку.

«Трафик сводит меня с ума. Собираюсь построить бурильную машину для тоннелей и просто начать копать...» — написал он.

Во главе компании стоит Дэвис, давний помощник Маска и выходец из SpaceX. Некоторые из инвесторов жаловались, что The Boring Company забирает ресурсы SpaceX, включая сотрудников и оборудование, приобретенное на ее средства.

Бывшие руководители высшего звена отмечают, что стиль управления Маска — недавно он потребовал от сотрудников Twitter «принять новую культуру или увольняться» — проник и в The Boring Company. Сотрудники задерживаются в будни и работают по выходным, и в компании высокая текучка, особенно среди технических специалистов, например, инженеров.

Транспортное управление округа Сан-Бернардино несколько лет искало решение довольно завидной проблемы: международный аэропорт Онтарио, изначально ориентированный на грузы, привлекал все больше пассажиров. Администрация решила соединить аэропорт с пассажирской железнодорожной станцией, чтобы он вырос еще больше.

Строительство оценили в сумму $1 млрд до $1,5 млрд и приступили к сбору заявок. Тогда им поступило предложение от компании Маска.

В феврале 2021 года они заключили предварительную сделку на $45 млн по строительству тоннеля малого диаметра, заполненного автономными электрокарами.

«Когда я публично сообщила об этом, энтузиазм был ошеломляющим, просто потому, что это было чем-то новым и необычным, — вспоминает Дженис Резерфорд, окружной инспектор и член правления транспортного управления. — И это The Boring Company, поэтому можно сказать, что Илон Маск делает проект таким интересным».

Со временем автономный транспорт исчез из обсуждений. Согласно документам ведомства, к концу 2021 года прогнозируемые расходы выросли почти до $500 млн.

Когда управление запросило стороннюю экологическую экспертизу, как этого требует законодательство штата, процесс застопорился.

«Мы пытались прийти к соглашению, — рассказывает Кэрри Шиндлер, заместитель исполнительного директора управления. — Мы провели стандартную процедуру сбора заявок. И в конце концов, когда все закончилось, они решили не делать предложение».

С тех пор, как в конце 2016 года Маск объявил войну пробкам, The Boring Company нашла немало влиятельных покровителей.

Чиновники из администрации Трампа консультировали миллиардера о том, как ему добиться строительства подземного тоннеля Hyperloop из Нью-Йорка в Вашингтон. Эта концепция, которую Маск основывает на идее из 1970-х годов, предполагает перемещение пассажиров по вакуумным трубам со скоростью более 1100 км в час. Несмотря на живой интерес инвесторов, построить коммерческую систему так и не удалось.

В июле 2017 года Маск написал в Twitter, что получил «устное одобрение правительства» на строительство Hyperloop. Бывшие сотрудники Белого дома вспоминают, что после шквала звонков чиновников из правительства и журналистов они поспешили помочь ему с дополнением. «Все еще требуется много работы, чтобы получить официальное одобрение, но я оптимистично верю, что это произойдет быстро», — позже написал Маск.

Той же осенью The Boring Company приобрела подержанную машину для бурения тоннелей и назвала ее Годо, в честь персонажа пьесы Сэмюэла Беккета, который никогда не появляется. В октябре 2017 года компания получила условное разрешение, а несколько месяцев спустя — экологическое.

Как говорят бывшие чиновники штата Мэриленд, The Boring Company оставалось лишь привезти машину и начать копать. Шло время, месяцы превращались в годы. Мэриленд по-прежнему оставался в ожидании Годо.

В прошлом году The Boring Company удалила упоминание этого проекта со своего сайта.

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Компания также привлекла внимание Рама Эмануэля. Тогда он занимал пост мэра Чикаго и хотел связать высокоскоростной дорогой международный аэропорт О'Хара и деловой район в центре города.

В 2017 году Маск предложил ему проект, напоминающий Hyperloop. Идея заключалась в том, чтобы построить подземный тоннель, где пассажиры смогут перемещаться в 16-местных капсулах на электрических «коньках» со скоростью до 200 км в час. Маск сказал, что сможет сделать это менее чем за $1 млрд, и The Boring Company профинансирует работу, оставив за собой доход с перевозок.

Администрация одобрила проект, но члены городского совета посчитали оценки стоимости абсурдно низкими и предупредили о рисках. Фактически публичного обсуждения необходимости проекта даже не было, вспоминает Уэгспак. После того, как Эмануэль решил не баллотироваться на третий срок, проект так и не получил дальнейшего развития.

Среди других проектов, которые анонсировала The Boring Company, была высокоскоростная транспортная дорога от Красной линии метрополитена до стадиона Доджер в Лос-Анджелесе, которая также не была реализована.

Некоторые площадки теперь заброшены. Вход в первый демонстрационный тоннель рядом со штаб-квартирой SpaceX в Хоторне, штат Калифорния, закрыт сетчатым забором на стоянке . В калифорнийском пустынном городке Аделанто рядом с коротким U-образным участком тоннеля лежат штабеля бетонных сегментов облицовки, частично прикрытые фанерой.

В прошлом году компания направляла потенциальных клиентов посмотреть проект в Лас-Вегасе, чтобы они могли понять, как бы выглядела система в их городе.

Управление конгрессов и туризма Лас-Вегаса заплатило The Boring Company около $50 млн за строительство двух односторонних тоннелей протяженностью около 13 км, соединяющих разные помещения огромного конференц-центра. Объект открылся весной 2021 года, а в 2022 году был завершен короткий переход от крыла центра к казино и отелю Resorts World.

Советы округа Кларк и города Лас-Вегас одобрили проект тоннеля длиной в 54,7 км, который профинансирует The Boring Company. Владельцев частных казино и курортов попросят оплатить станции. По словам Хилла, компания собирается в ближайшее время начать работу по сегментам.

Она подписала 50-летний контракт на эксплуатацию тоннеля в Вегасе и будет получать доход от продажи билетов, перечисляя небольшой процент городу и округу после преодоления порога квартальной выручки.

Чтобы получить разрешение на начало эксплуатации, The Boring Company пришлось продемонстрировать, что она сможет перевозить 4400 пассажиров в час. По итогам проверки ей была присвоена категория развлекательных и транспортных систем (к ней относят, например, американские горки).

Некоторые из бывших руководителей компании объясняют, что толпы людей создают для сети индивидуально управляемых автомобилей гораздо большую нагрузку, чем общественный транспорт. В итоге в социальные сети попали кадры пассажиров, стоявших в пробке внутри тоннеля.

Была и еще одна проблема — необходимость нанимать аккредитованных водителей повысила трудовые и административные расходы.

Недавно Маск опубликовал в Twitter ролики, на которых представлена буровая машина Prufrock, разработанная The Boring Company.

В компании говорят, что ее расчетная скорость проходки составляет 1,6 км в неделю, а следующее поколение сможет работать в 7 раз быстрее. Повысить скорость предполагается при помощи полностью электрифицированных машин и непрерывной прокладки тоннелей, без остановок на сборку секций стен. А установка машины под углом поможет избежать затрат на прокладку шахты для запуска машины.

Впрочем, эксперты не видят здесь ничего необычного. При этом заявления компании о скорости «абсолютно нереалистичны», считает Лок Хоум, президент Robbins Co., ведущего производителя горнопроходческих машин. «Улучшения, конечно, будут, но революции не произойдет», — добавляет он.

Как объясняют ветераны отрасли, с точки зрения затрат такие факторы, как приобретение недвижимости, получение разрешений и инженерные работы, а также сама сложность рытья в скале или почве, имеют гораздо большее значение, чем скорость проходки.

Что касается большей части работ по прокладке тоннелей в пустынных грунтах Лас-Вегаса, Хоум говорит: «Это настолько просто, насколько это возможно».

Чиновники по всей стране по-прежнему стремятся реализовать проекты The Boring Company, и некоторые даже рассматривают федеральный закон США о развитии инфраструктуры в качестве источника потенциального финансирования.

В Форт-Лодердейле мэр Дин Транталис указывает на наличие финансирования, поскольку он пытается продать общественности пару тоннелей стоимостью $100 млн по которым жители будут перемещаться на пляж и обратно в центр города. Транталис говорит, что объект в Лас-Вегасе его очень впечатлил.

Власти Северного Майами-Бич хотят использовать федеральные инвестиции на инфраструктуру, чтобы оплатить строительство тоннеля для сокращения трафика.

Вице-мэр Майкл Джозеф даже опубликовал шутливый твит с упоминанием The Boring Company и Маска в феврале 2021 года. Руководство компании быстро проявило интерес. «Они просто позвонили мне и сказали: "Эй, это The Boring Company", — вспоминает он. — Я был очень удивлен, что они ответили на мой твит».

В Онтарио транспортное управление округа Сан-Бернардино по-прежнему не отказалось от мечты о высокоскоростной линии. Чиновники собирают заявки от других подрядчиков на строительство тоннелей и от операторов на запуск внутри них электромобилей.

Впрочем, Шиндлер отдает должное The Boring Company: она познакомила местных чиновников с возможностью подземного транспорта, который может стоить дешевле, чем более традиционные наземные системы.

«Хотя я разочарована, что на данный момент мы не занимаемся проектированием и подготовкой к строительству, я благодарна за отмену проекта, которая, как мне кажется, заставила нас двигаться в действительно жизнеспособном направлении», — говорит она.

Администрация заявила, что по-прежнему открыта к предложениям The Boring Company.

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Фото на обложке: Robyn Beck / Getty Images