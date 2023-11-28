В России начался отбор проектов в сфере беспилотных авиасистем для вложений

«Транспорт будущего» и фонд «Национальной технологической инициативы» (НТИ) начали отбор стартапов в области беспилотных авиасистем (БАС) для финансирования из совместного фонда, пишет «Интерфакс».
В августе 2023 года НТИ и «Транспорт будущего» подписали соглашение о создании фонда для финансирования проектов в области научных разработок, производства, сертификации и создания моделей применения беспилотников. Его капитализация — 10 млрд рублей.
«Нам нужны те, у кого есть инновационные идеи по развитию отрасли: от производства комплектующих и программирования до создания нормативно-правовой базы, обучения профессии и ее популяризации», — пояснил представитель генерального директора «Транспорта будущего» Юрия Козаренко.
Он добавил, что отбор проектов для финансирования служит цели объединить участников отрасли и предоставить им ресурсы для разработки беспилотных авиасистем и комплектующих.
ООО «Транспорт будущего» входит в группу компаний «Эфко». Организация зарегистрирована в 2021 году в Белгородской области.
Весной 2023 году компания приобрела активы в особой экономической зоне «Тольятти» для серийного производства грузовых беспилотников. В этот проект планируется вложить свыше 6 млрд рублей в течение трех лет.
Фото на обложке: elwynn /
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