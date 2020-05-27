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Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджменту
Новости
Юлиана Трегуб
16 июня GeekBrains открывает набор на курс ориентированный на комплексное погружение в работу с брендом. Курс подойдет основателям стартапов, владельцам малого и среднего бизнеса, маркетологам и специалистам по коммуникации, графическим и веб-дизайнерам, специалистам по продажам, видеографам и блогерам.
Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджментуЮлиана Трегуб
Программа курса состоит из 29 теоретических занятий. После каждого занятия студенты будут работать над выпускным проектом.
За четыре месяца студенты научатся:
- анализировать рынок;
- определять целевую аудиторию;
- формировать позиционирование;
- подбирать каналы коммуникации и продвижения;
- как использовать digital-инструменты;
- ставить задачи подрядчикам;
- работать с визуальным образом бренда;
- анализировать успешность рекламных кампаний и ключевых показателей эффективности.
Преподавателями курса являются:
- Мария Филатова, Conde Nast;
- Мария Уварова, эксперт по развитию и продвижению коворкингов;
- Евгения Сорокина, СОО коворкинга «Рабочая станция»;
- Диана Седунова, менеджер по маркетингу в Lexis;
- Александра Дробышева, руководитель коммуникационного агентства HINT;
- Елена Пугачева, Product Owner в Банке Открытие.
Обучение платное, оставить заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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