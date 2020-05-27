16 июня GeekBrains открывает набор на курс ориентированный на комплексное погружение в работу с брендом. Курс подойдет основателям стартапов, владельцам малого и среднего бизнеса, маркетологам и специалистам по коммуникации, графическим и веб-дизайнерам, специалистам по продажам, видеографам и блогерам.

Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджменту