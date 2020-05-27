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Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджменту

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

16 июня GeekBrains открывает набор на курс ориентированный на комплексное погружение в работу с брендом. Курс подойдет основателям стартапов, владельцам малого и среднего бизнеса, маркетологам и специалистам по коммуникации, графическим и веб-дизайнерам, специалистам по продажам, видеографам и блогерам.

Образовательный портал GeekBrains запускает онлайн-курс по бренд-менеджменту

Программа курса состоит из 29 теоретических занятий. После каждого занятия студенты будут работать над выпускным проектом. 


За четыре месяца студенты научатся:

  • анализировать рынок;
  • определять целевую аудиторию;
  • формировать позиционирование;
  • подбирать каналы коммуникации и продвижения;
  • как использовать digital-инструменты;
  • ставить задачи подрядчикам;
  • работать с визуальным образом бренда;
  • анализировать успешность рекламных кампаний и ключевых показателей эффективности.

Преподавателями курса являются: 

  • Мария Филатова, Conde Nast;
  • Мария Уварова, эксперт по развитию и продвижению коворкингов;
  • Евгения Сорокина, СОО коворкинга «Рабочая станция»;
  • Диана Седунова, менеджер по маркетингу в Lexis;
  • Александра Дробышева, руководитель коммуникационного агентства HINT;
  • Елена Пугачева, Product Owner в Банке Открытие.

Обучение платное, оставить заявку можно на сайте.

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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