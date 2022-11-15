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Российские ритейлеры начали закрывать бренд-зоны Apple

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российские рилейлеры начали заменять в своих магазинах бренд-зоны Apple на витрины менее известных производителей из «дружественных» стран, в частности, Китая и Турции, выяснили «Известия».

Российские ритейлеры начали закрывать бренд-зоны Apple

Бренд-зона — это локация, где покупатели могут познакомиться с той или иной моделью производителя и сравнить продукт с товарами других компаний.

Сеть электроники и бытовой техники «М.Видео-Эльдорадо» начала избавляться от бренд-зон с iPhone и другими девайсами американской корпорации. Всего с начала года сеть открыла около тысячи таких локаций, речь идет о бренд-зонах таких торговых марок, как Hisense, Grundig, Realme, Tecno. В сети уточнили, что наличие таких зон повышает спрос 20-35% на продукцию того или иного бренда.  

В салонах оператора мобильной связи «Мегафон» пока еще имеются отдельные стойки Apple, но компания уже устанавливает бренд-зоны их китайских конкурентов, в частности, Realme и Tecno. Tele2, в свою очередь, организовал интерактивные выкладки на столах бренда Xiaomi.

По словам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, ритейлеры не видят смысла поддерживать выделенные зоны Apple, поскольку вендор не платит за их поддержку.

Фото на обложке: Denis Kabelev / Shutterstock

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