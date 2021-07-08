«Вот, немного неожиданно»: сколько получают топ-менеджеры в британских финтех-стартапах

Рекрутеры проанализировали данные о доходах 20 тысяч топ-менеджеров в британских финтех-стартапах и сказали, сколько в среднем они получают. Примечательный факт: самая высокая зарплата – у финансовых директоров, самая малая – у операционных, а разнятся они почти вдвое.
Результаты исследования компании Storm2 опубликовал портал Sifted. В основе анализа – размер штата стартапа. В финтех-компании с количество сотрудников не более 25 самую высокую зарплату получает финансовый директор – £170 тысяч. Налоговый директор идет вслед за ним с доходом £140 тысяч.
На одну примечательную деталь обратил внимание Денис Ефремов в своем посте в Facebook. Если зарплата финансового директора составляет £170 тысяч, операционный директор при тех же вводных получает почти вдвое меньше – всего £100 тысяч.
«Вот, немного неожиданно. Финансист может получать в среднем £170k, просто пропасть от COO [операционного директора]», – написал Ефремов в Facebook.
Результаты исследования также гласят, что в американских финтех-стартапах со штатом от 25 до 100 человек, зарплаты топ-менеджеров в среднем выше на 10%, чем в британских, и на 25% выше, чем в финтех-стартапах континентальной Европы.
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