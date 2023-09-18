Основатель аналитической компании Reflexivity Research Уилл Клементе поделился в своем Twitter статистикой касательно общего объема транзакций на блокчейне биткоин, обработанных за год. Согласно данным, первой криптовалюте удалось обогнать по этому показателю платежную систему Visa.

Биткоин обогнал Visa по объему обработанных за год транзакций