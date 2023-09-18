Биткоин обогнал Visa по объему обработанных за год транзакций

Основатель аналитической компании Reflexivity Research Уилл Клементе поделился в своем Twitter статистикой касательно общего объема транзакций на блокчейне биткоин, обработанных за год. Согласно данным, первой криптовалюте удалось обогнать по этому показателю платежную систему Visa.
По данным аналитической компании Reflexivity Research, биткоину удалось обогнать платежную систему Visa по общему объему обработанных транзакций. На это в своем Twitter указал Уилл Клементе.
График роста объема транзакций биткоина / Reflexivity Research
На графике видно, что всплеск трафика в сети биткоина происходил дважды: во время бычьего тренда в 2017 году, и во время криптолихорадки в 2021 году. После этого объем транзакций рост более медленно. Эксперты связывают новый виток популярности биткоина с распространением NFT стандарта BRC-20 (Ordinals).
Что интересно, рост активности в сети продолжается и сейчас — по данным издания AMBcrypto, 15 сентября количество транзакций за день впервые в истории превысило 700 тыс. На данный момент биткоин опережают только американские системы ACH и Fedwire.
Фото на обложке: Thought Catalog /
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