Аналитики подсчитали, что за первые четыре месяца 2023 года коммерческие предприятия замораживали реализацию инвестиционных проектов в 3 раза чаще, чем за весь 2022 год. Об этом говорится в исследовании «ТендерПро», с которым ознакомился RB.RU.

Бизнес начал в три раза чаще замораживать инвестиционные проекты в России