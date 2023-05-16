Бизнес начал в три раза чаще замораживать инвестиционные проекты в России

Аналитики подсчитали, что за первые четыре месяца 2023 года коммерческие предприятия замораживали реализацию инвестиционных проектов в 3 раза чаще, чем за весь 2022 год. Об этом говорится в исследовании «ТендерПро», с которым ознакомился RB.RU.
Специалисты пришли к таким выводам, проанализировав около 1,7 тыс. инвестиционных проектов, информация о которых есть в открытых источниках: новости, тендеры на электронных торговых площадках, базы инвестиционных проектов, информация городских администраций и с помощью собственных источников.
- Исследование показало, что по состоянию на конец апреля бизнес приостановил инвестпроекты на общую сумму 782,5 млрд рублей. Больше половины (53,5%) коммерческих предприятий отложили реализацию на второе полугодие 2023 года, а 46,5% планируют вернуться к проектам во 2–3 квартале 2024 года.
- Большинство инвестпроектов в России заморожено на стадиях предпроектных проработок (45,1% от всех проектов) и проектирования (43,1% от всех проектов).
- Чаще всего с начала этого года инвестиционные проекты приостанавливали владельцы производственных предприятий (38,3% от всех объектов), фермерские хозяйства (30,9%), владельцы коммерческой недвижимости (11,1%) и энергетики (6,2%).
- Среди регионов больше всего заморожено инвестиционных проектов в Центральном (25,7% от всех объектов), Приволжском (15,7%), Сибирском (15,7%), Северо-Западном (21,4%) и Дальневосточном федеральных округах (10 %).
«На первое место вышли оценка рисков и работа над сокращением издержек с помощью электронных торговых площадок. Причин тому несколько. Это и нехватка собственных средств, и сложности с поставками техники, оборудования и комплектующих, без которых запустить проект невозможно. Также у бизнеса возникают трудности и с получением кредитов. Их или недостаточно, или предлагаемые условия попросту невыгодны для бизнеса», — сообщил исполнительный директор «ТендерПро» Ильдар Мухамедиев.
Фото на обложке: Unsplash
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