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Запущен навигатор деловых сообществ для предпринимателей в России и за рубежом

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Агентство YepCommunity запустило навигатор деловых сообществ для предпринимателей. В некоторых обсуждают релокацию, изменения в экономике, получение гражданства других стран. О запуске RB.RU рассказал основатель и CEO YepCommunity Искандер Ахметов.

Запущен навигатор деловых сообществ для предпринимателей в России и за рубежом

Найти интересующий клуб можно по количеству участников, местоположению (Москва, Санкт-Петербург, регионы, зарубежные клубы), формату (открытый / закрытый), а также по членству в Международной клубной ассоциации IAC.

По словам Ахметова, в настоящее время «нет ни одного места, где бы едино был собран перечень существующих клубов, а сейчас каждые три месяца стабильно открывается новый клуб». По его данным, сегодня публичных клубов в Москве насчитывается более 100, в них участвуют порядка 700 тыс. представителей бизнеса. 

«На рынке деловых сообществ есть проблема: предприниматели сталкиваются со сложностью в выборе делового комьюнити. При этом, если зайти на сайт любого делового сообщества, выглядит все примерно однотипно: мероприятия и контент, топовые люди-аудитория, спикеры», — объясняет Ахметов, добавляя, что зачастую эта информация не раскрывает вектор и пользу клуба.

YepCommunity структрировала информацию по основателям клубов, дате создания, соцсетям, формату мероприятий, позиционированию, критериям входа, числу участников, региону и другим параметрам. Эта информация, как ожидается, должна помочь в понимании особенностей различных деловых сообществ и поможет сравнить условия и форматы.

Каждую неделю в список добавляется минимум 4 новых клуба, каждый квартал информация будет актуализироваться по всему перечню.

Какие из представленных в навигаторе деловых сообществ помогают предпринимателям переживать текущие стрессовые обстоятельства (список может быть шире): 

  • бизнес-клуб «Атланты» (регулярные бесплатные оперативные онлайн-встречи для поддержки предпринимателей),
  • бизнес-клуб Russian Business Community (направление внутри клуба по релокации, получению гражданства других стран, обмен опытом),
  • «Вастрик клуб» (основной акцент в обсуждениях текущей ситуации — релокация участников),
  • Mesto.co (проживание, юридическая помощь и другое),
  • Союз ALUN (запущены программы по антикризисным мероприятиям),
  • «Фабрика предпринимательства» (сообщество проводит антикризисные бесплатные вебинары с наставниками по всей России). 

Фото на обложке: Unsplash

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