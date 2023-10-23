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Предприниматели предложили поправки в уголовный кодекс для защиты бизнеса

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Бизнес-объединение «Деловая Россия» направило в администрацию президента предложения с изменениями в УК РФ и УПК РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Они нужны, чтобы разграничить «предпринимательские» и другие составы преступлений.

Предприниматели предложили поправки в уголовный кодекс для защиты бизнеса

Авторы инициативы считают, что сейчас оценить масштабы избыточного силового давления невозможно. 

Так, «Деловая Россия» предлагает перестать использовать статью об организации преступного сообщества (ст. 220 УК РФ) применительно к предпринимателям.

Также в бизнес-объединении предложили скорректировать подход к учету «предпринимательских» составов преступления. По информации сообщества, в настоящее время существует статистика только по тем статьям, которые безусловно относятся к предпринимательским: мошенничество, незаконное предпринимательство, создание юрлица через подставных лиц и т. д. Однако статистика о числе преследований предпринимателей по общеуголовным статьям (например, ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) не ведется.

Среди других предложений — выделить в УК РФ специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Расследование дела по общеуголовным статьям заканчивается заключением предпринимателя под стражу и несоблюдением сроков возврата изъятого имущества, что ведет к рискам банкротства, добавили в бизнес-сообществе.

В «Деловой России» считают, что предложенные изменения позволят эффективнее защищать права предпринимателей, а при претензиях со стороны правоохранительных органов сохранять больше работающих предприятий.

Фото на обложке: Unsplash

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