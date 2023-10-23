Предприниматели предложили поправки в уголовный кодекс для защиты бизнеса

Бизнес-объединение «Деловая Россия» направило в администрацию президента предложения с изменениями в УК РФ и УПК РФ, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документ. Они нужны, чтобы разграничить «предпринимательские» и другие составы преступлений.

Авторы инициативы считают, что сейчас оценить масштабы избыточного силового давления невозможно.

Так, «Деловая Россия» предлагает перестать использовать статью об организации преступного сообщества (ст. 220 УК РФ) применительно к предпринимателям.

Также в бизнес-объединении предложили скорректировать подход к учету «предпринимательских» составов преступления. По информации сообщества, в настоящее время существует статистика только по тем статьям, которые безусловно относятся к предпринимательским: мошенничество, незаконное предпринимательство, создание юрлица через подставных лиц и т. д. Однако статистика о числе преследований предпринимателей по общеуголовным статьям (например, ч. 1–4 ст. 159 УК РФ) не ведется.

Среди других предложений — выделить в УК РФ специальный состав для мошенничества при возмещении НДС. Расследование дела по общеуголовным статьям заканчивается заключением предпринимателя под стражу и несоблюдением сроков возврата изъятого имущества, что ведет к рискам банкротства, добавили в бизнес-сообществе.

В «Деловой России» считают, что предложенные изменения позволят эффективнее защищать права предпринимателей, а при претензиях со стороны правоохранительных органов сохранять больше работающих предприятий.

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