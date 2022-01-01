Названы товары, которые лучше всего продаются 1 января

Сервис объявлений «Юла» проанализировал активность предпринимателей и частных продавцов за 1 января 2021 года и узнал, как обычно бизнес работает в первый день нового года и какие товары продаются лучше всего. В частности, выяснилось, что цены на товары снижаются в среднем на 10–15%.

Пиковым временем активности продавцов 1 января стал период с 12:00 до 18:00. В эти часы около 43% предпринимателей отвечали пользователям. Утреннее время ожидаемо оказалось менее популярным периодом активности. До 12:00 около 29% магазинов выходили на связь с покупателями, вечером — 28%.

1 января 2021 года пользователи просмотрели около 15 млн объявлений. Чаще всего они искали в магазинах на маркетплейсе недвижимость (17%), товары для дома и дачи (14%), гаджеты (9%), женский гардероб (8%), запчасти и товары для автомобилей (5%).

При этом наибольшее количество товаров было продано среди категорий женского гардероба (15%), гаджетов (10%), детских товаров (9%), товаров для дома и дачи (8%), товаров для хобби и развлечений (5%).

Среди услуг 1 января прошлого года спросом пользовались предложения в категории «Красота и здоровье» — ими интересовалась треть пользователей. На втором месте по популярности оказались логистические услуги (14%), следом за ними шли автоуслуги (13%). Менее популярными оказались услуги по ремонту техники (11%) и ремонту домов и строительству (10%).

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Фото на обложке: Unsplash