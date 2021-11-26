На фоне пандемии треть россиян стала чаще делать спонтанные онлайн-покупки

Половина россиян совершает спонтанные онлайн-покупки. Чаще всего они приходятся на одежду (31%), электронику (29%), косметику и украшения (по 19%). Об этом говорится в исследовании сервисов «Юла», «Мета» и аналитического агентства ResearchMe. С результатами работы ознакомился RB.ru.

Каждый второй мужчина отметил, что спонтанно покупает электронику, каждая третья женщина — одежду. Пятая часть опрошенных совершают подобные покупки почти каждую неделю, около трети раз в 2–3 месяца, 27% — не более раза в месяц.

К примеру, в прошлую «черную пятницу» на «Юле» чаще всего приобретали одежду (10% от общего числа сделок), мобильные телефоны (5,3%), платья и юбки (4,7%) и аксессуары (3,8%).

По данным «Меты», за год спрос на услуги психотерапии в Москве увеличился в 2 раза, а в регионах — в 3,5 раза. При этом начиная с третьего квартала 2020 года лидирующим запросом, с которым приходят клиенты, является «тревога, беспокойство, трудности с управлением тревогой».

Поскольку спонтанные покупки — это один из эффективных способов кратковременно снизить тревогу, увеличился рост спонтанных покупок. В частности, в «черную пятницу» люди склонны в два раза чаще совершать спонтанные покупки.

По мнению специалистов «Меты», на это влияет то, что покупка видится как успокоение в ситуации неопределенности, как способ сказать что-то другому, как отклик на потребности внутреннего ребенка, как легкое ощущение успеха.

В ходе опроса также выяснилось, что большинство респондентов (70%) сталкивались с ситуацией, когда купленная вещь не пригодилась. Чаще всего такие вещи отдают знакомым (39%). На втором по популярности месте — продажа через соцсети и сайты объявлений (37%).

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Фото на обложке: Unsplash