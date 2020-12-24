«Юла» поддержала предпринимателей перед Новым годом

Сервис объявлений «Юла» представил новогодний проект поддержки малого бизнеса, в рамках которого будет продвигать товары ручной работы от мастеров из разных регионов России, сообщается в релизе, поступившем в редакцию Rusbase.

«Юла» запустила рекламную кампанию на сайте, в приложении и социальных сетях с этими предпринимателями, чтобы привлечь внимание потенциальных покупателей к крафтовым подаркам.

Для участия в проекте пользователи должны предложить интересный товар, сделанный своими руками, который может послужить новогодним подарком, рассказать о себе и прикрепить ссылку профиля на «Юле». За неделю на почту проекта пришло более 1000 заявок от предпринимателей со всей России.

В итоге в Новогодний проект попали 36 предпринимателей из 18 городов страны. Заказать их товары в качестве подарка пользователи «Юлы» смогут на сайте проекта с доставкой по всей стране.

Среди участников акции, к примеру, незрячий мастер из Кемерово, который создает домики-когтеточки для животных, художница из Колпино с картинами из эпоксидной смолы, которые напоминают волны и бабушка трех внуков Наталья из Красноярска, которая создает из бумажной лозы предметы кухонного декора, зарабатывая так себе на лекарства.

Помимо рекламной поддержки с 21 по 31 декабря 2020 года в рамках Новогоднего проекта «Юлы» предприниматели получат персональные условия для продвижения своих магазинов на сервисе, специальные скидки на промо и бонусы.

Фото: пресс-служба «Юла»