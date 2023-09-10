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Хакеры взломали X (Twitter) создателя Ethereum и украли у его подписчиков $691 тыс.

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

После взлома аккаунта X (бывший Twitter) основателя Ethereum Виталика Бутерина его подписчики понесли общие убытки на $691 тыс. Хакеры разместили от его лица вредоносную ссылку на получение бесплатного NFT, и пользователи, которые подтвердили эту транзакцию, потеряли все активы со своих кошельков.

Хакеры взломали X (Twitter) создателя Ethereum и украли у его подписчиков $691 тыс.

9 сентября хакерам удалось взломать аккаунт в социальной сети X (бывший Twitter) создателя Ethereum Виталика Бутерина. В результате этого они разместили от его лица ссылку на получение бесплатного NFT от компании Consensys. На самом деле сайт, на который ссылался твит мошенников, угонял криптокошельки после получения подтверждения на проведение транзакции.

Через 20 минут после появления поста злоумышленников факт взлома подтвердил отец Виталика, который призвал не переходить по ссылке и ждать, когда поддержка вернет доступ к аккаунту. За это время часть подписчиков Бутерина уже успела повзаимодействовать с вредоносным сайтом и потерять свои активы. Среди украденных NFT значатся в том числе и токены из коллекции CryptoPunk, стоимость которых начинается с отметки в $76 тыс.

По предварительным подсчетам, в общей сумме из-за взлома подписчики Виталика Бутерина потеряли $691 тыс. в NFT и криптовалютах. Часть пострадавших винит в случившемся создателя Ethereum, указывая на то, что он недостаточно тщательно следит за безопасностью своих аккаунтов в социальных сетях. Официальных комментариев от Бутерина на момент написания новости еще не поступало.

Фото на обложке: Alexey Smyshlyaev / Shutterstock

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