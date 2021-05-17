eBay запретит продажу всех товаров с сексуальным подтекстом

Крупнейший аукцион eBay запретит продажу товаров, содержащих эротический подтекст, пишет The Verge. Ограничения коснутся в том числе фильмов и сериалов, например, «Игра престолов», но есть и исключения – журналы.

Категория «товары для взрослых» станет недоступна с 15 июня. Пользователи больше не смогут размещать в ней товары, а существующие объявления будут удалены в день окончания срока размещения.

Согласно новой политике eBay, под запрет попадут все товары с демонстрацией мужских и женских гениталий, а также груди с открытыми чувствительными частями. При этом товары с перечисленными частями тела, прикрытыми тканью или подобным материалом, также будут запрещены к продаже.

Кроме того, запрет коснется и материалов, изображающих людей, участвующих в сексуальных контактах. Поэ эту категорию попадают все фильмы, сериалы, книги и печатные материалы с откровенно эротическим содержанием.

Однако, в eBay сделали исключение для некоторых изданий журналов, таких как Playboy, Penthouse, Playgirl и Mayfair, предположительно из-за их популярности у коллекционеров. Также под запрет не попадут секс-игрушки в закрытых упаковках, на которых нет изображений сексуального характера.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!