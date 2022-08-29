В России намерены создать систему проверки абонентов

В России намерены создать государственную систему проверки данных абонентов. Законопроект могут рассмотреть уже в осеннюю сессию Госдумы. Первое чтение документ прошел в 2019 году.

Новая система поможет бороться с мошенниками, которые используют при совершении банковских сделок или получении кредитов незарегистрированные SIM-карты, узнали «Известия».

Мобильные операторы будут передавать в нее паспортные данные и номер телефона абонентов, чтобы банки могли проверить информацию о клиентах.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что такую систему создали при Минцифры, она уже прошла тестирование. И осталось ее только узаконить, подчеркнул он.

Общая сумма похищенных мошенниками денежных средств у клиентов банков во втором квартале 2022 года уменьшилась на 14% по сравнению с первым кварталом — с 3 млрд рублей до 2,8 млрд рублей. По сравнению с апрелем-июнем 2021 года сумма также снизилась — на 5,5%.

Регулятор объясняет подобную динамику снижением активности кибермошенников с конца февраля по апрель включительно. Однако с мая ЦБ вновь наблюдает рост числа звонков и рассылок от злоумышленников.

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