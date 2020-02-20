Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене налоговых деклараций для малого бизнеса

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене налоговых деклараций для малого и среднего бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене налоговых деклараций для малого бизнеса

Обязанность предоставлять декларации пропадет для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ). 

Такие налогоплательщики смогут перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу), отправив в налоговый орган уведомление онлайн через личный кабинет.

Для исчисления налога такие налогоплательщики должны проводить расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением ККТ. При этом налоговая декларация не представляется, а сумма налога будет исчисляться налоговой на основании сведений о проведенных расчетах, которые фиксирует контрольно-кассовая техника.

По итогам отчетного периода налогоплательщик в личном кабинете получит уведомление о сумме налога, которую следует уплатить.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

20 февраля 2020

Стартап-марафон IRON ROAD SHOW в Казани

21 февраля 2020

Премия Mapic Russia awards

22 февраля 2020

Открытый конкурс питчей RUSSOL

25 февраля 2020

Акселератор по информационной безопасности

28 февраля 2020

Конкурс бизнес-проектов LIFE.medtech 2.0

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

21 — 22 февраля 2020

Оценка компании и привлечение финансирования, unit-экономика

21 — 24 февраля 2020

Sochi Invest Weekend

24 февраля — 6 июня 2020

Digital Branding. Best Cases Learning

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ