Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене налоговых деклараций для малого и среднего бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщает ТАСС.

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене налоговых деклараций для малого бизнеса