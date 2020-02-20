Госдума приняла в первом чтении закон об отмене налоговых деклараций для малого бизнеса
Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене налоговых деклараций для малого и среднего бизнеса, использующего упрощенную систему налогообложения (УСН). Об этом сообщает ТАСС.
Обязанность предоставлять декларации пропадет для налогоплательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения в виде доходов и использующих контрольно-кассовую технику (ККТ).
Такие налогоплательщики смогут перейти на исчисление налога (авансовых платежей по налогу), отправив в налоговый орган уведомление онлайн через личный кабинет.
Для исчисления налога такие налогоплательщики должны проводить расчеты с покупателями товаров (работ, услуг) с применением ККТ. При этом налоговая декларация не представляется, а сумма налога будет исчисляться налоговой на основании сведений о проведенных расчетах, которые фиксирует контрольно-кассовая техника.
По итогам отчетного периода налогоплательщик в личном кабинете получит уведомление о сумме налога, которую следует уплатить.
Фото: Unsplash
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