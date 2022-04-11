Водителям в Москве позволят покидать место ДТП

Водителям, попавшим в ДТП в Москве, позволят в нарушение правил оставить место происшествия — такой эксперимент планирует провести столичное правительство. Так планируется начать избегать «повторных» ДТП, во время которых случаются наезды на людей и автомобилей в момент оформления аварии.

Об этом говорится в протоколе заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения, на которую ссылается газета «Коммерсантъ». После встречи вице-премьер Марат Хуснуллин рекомендовал московскому правительству, МВД, Минтрансу, Минцифры и РСА разработать до 1 июля комплексный план мероприятий «по предупреждению наезда на стоячее ТС с проведением пилотного проекта на скоростных автодорогах Москвы».

Проводиться эксперимент будет на МКАД, Третьем транспортном кольце, хордах и Центральной кольцевой автодороге.

Что предусматривает «пилот»: водитель после аварии на крупных магистралях сможет сразу съехать с проезжей части, убедившись, что пострадавших нет. Предполагается, что система видеонаблюдения на дорогах затем позволит получить фото и видео с камер и восстановить события.

При таком сценарии можно избежать жертв, а также бороться с пробками на дорогах: пропускная способность должна повыситься в среднем на 50%.

По оценкам Probok.net, в Москве при «повторных» ДТП ежегодно гибнут 25–40 человек.

Что предусматривают ПДД: правила обязывают водителя при аварии «немедленно остановить» транспортное средство, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки. Покинуть место ДТП можно, если нет погибших и пострадавших и нет разногласий относительно того, кто виноват в ДТП. Предварительно также нужно сфотографировать поврежденные ТС. Инспектора можно не вызывать.

Страховщики отмечают возможные риски мошенничества и настаивают на изменении законодательства для проведения таких опытов.

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