Продажи автомобилей в России рухнули на 20%

В России рухнули продажи легковых автомобилей. В ноябре текущего года продали на 20,4% меньше автомобилей, чем в ноябре 2020-ого. Эксперты авторынка считают, что в ближайшие месяцы продажи машин продолжат падать.
Данные о продаж автомобилей в России содержатся в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).
В ноябре 2021 года в России было продано 125,5 тысяч автомобилей, что на 32,1 тысячи меньше, чем в ноябре 2020 года. Таким образом продажи месяц к месяцу снизились на 20,4%.
Председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель считает, что снижение продаж обусловлено кризисом полупроводников, проблемами с логистикой, а также общим сокращением производства автомобилей. По мнению эксперта, в ближайшее время продажи машин в России продолжат падать.
«Обычно декабрь – благоприятный месяц для продаж автомобилей, но этот год – другой, и нам представляется, что в следующем году существующий тренд сохранится, и в ближайшие месяцы цифры еще ухудшатся», – отметил Томас Штэрцель.
Штэрцель добавил, что правительство России только усугубляет ситуацию, задумываясь о повышении утилизационного сбора на электромобили. Их, рассказывали RB, предлагают повысить в 9 раз. В случае, если власти одобрят повышение, цены на электромобили для конечного потребителя вырастут, а динамика их продаж снизится, уверен эксперт.
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Фото на обложке: KELENY /
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