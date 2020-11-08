«Яндекс.Драйв», YouDrive и BelkaCar выступили против отдельного регулирования каршеринга

Крупнейшие компании каршеринга России выступили против разработки отдельного закона о регулировании их деятельности, пишут «Ведомости». Такой закон планируется начать обсуждать в комитете по транспорту в Госдуме.

Аргументы приведены в письме руководителей «Яндекс.Драйва», YouDrive и BelkaСar председателю Госдумы Вячеславу Володину. Подлинность документа изданию подтвердили представители всех компаний.

Ранее депутаты Максим Сураев и Виталий Ефимов заявили о планах разработать законопроект, который бы запретил пользоваться машинами каршеринга водителям, грубо нарушающим ПДД, а также запрещал бы передавать право управления автомобилем посторонним лицам – не тем, кто оформляет аренду в приложении.

Отдельно Институт развития правового общества (ИРПО) в письме в Минтранс в сентябре предложил ввести ответственность компаний за неисправность автомобилей и прописать в договоре между арендодателем и арендатором порядок обязательного обследования автомобиля.

«Отдельное регулирование каршеринга или избирательные обязательства, которые не будут применяться в отношении всех остальных участников рынка аренды транспортных средств или участников дорожного движения, не являются эффективным решением существующих проблем», – говорится в письме каршеринговых компаний.

Такое регулирование, считают они, негативно повлияет на развитие рынка краткосрочной аренды машин и может остановить развитие отрасли в России.

Операторы каршеринга опасаются, что запрет на пользование машинами каршеринга для водителей, грубо нарушающих ПДД, будет контролироваться путем запроса дополнительных документов при допуске водителя за руль, что приведет к оттоку клиентов.

Также они считают, что дополнительные требования к возрасту авто, его габаритам или экологическому классу будут избыточны и ограничат появление новых игроков на рынке.

Почему возникла идея регулировать каршеринг:

Депутаты и общественники считают, что пользователи каршеринга развязно ведут себя на дорогах и больше, чем остальные участники движения, создают угрозу аварийности; аварийность повышают и возникающие неисправности автомобиля.

По данным московского Центра организации дорожного движения, за 2019 год количество ДТП в столице с участием каршеринга и такси увеличилось в 2,5 раза по сравнению с 2018 годом (до 421 случая).

При этом московский каршеринг в 2019 году стал первым в мире по динамике развития и по количеству автомобилей – в системе сейчас работает 31 тысяча автомобилей, ими пользуется 1 млн человек, приводит данные ИРПО. Поэтому, по их мнению, отрасль в будущем на фоне своего развития и проблемности потребует регулирования.

Фото: сайт BelkaCar