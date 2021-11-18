Банк России готов ограничивать ставки по эквайрингу

Центральный банк (ЦБ) готов ограничивать ставки по эквайрингу в случае ухудшения ситуации с безналичными расчетами, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Ограничение ставок по эквайрингу может привести к тому, что банки и компании не будут развивать безналичные платежи. Но у нас в арсенале есть этот инструмент, и если ситуация будет ухудшаться, мы готовы его применить, а именно: ограничить ставки по эквайрингу», — передает ТАСС слова Набиуллиной.
ЦБ неоднократно заявлял, что не хотел бы делать системным регулирование комиссий эквайринга, но в любой момент может ввести ограничения. Так, в 2020 году регулятор в качестве одной из мер поддержки в период пандемии коронавируса ограничивал эквайринговые комиссии при онлайн-покупках продуктов, лекарств и товаров повседневного спроса уровнем 1%.
В сентябре 2021 года Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ позволит бизнесу использовать небанковские платежные сервисы, что будет сдерживать банковские комиссии. Для этих целей ЦБ планирует ввести в регулирование категорию небанковских поставщиков платежных услуг.
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