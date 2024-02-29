ЦБ рекомендовал банкам минимизировать участие в обороте цифровых валют. Операции с такими инструментами сопряжены с рисками для благосостояния граждан, отметили в Банке России. На данный момент в пилоте цифрового рубля участвуют уже 12 банков.
Банк России посчитал активное участие банков в деятельности, связанной с оборотом цифровых валют, сопряженной с риском для благосостояния граждан и возможностью вовлечения их в противоправную деятельность. Об этом говорится в заявлении Банка России.
ЦБ рекомендовал банки минимизировать свое участие в связанной с оборотом цифровых валют деятельности и не рекламировать услуги по обороту таких инструментов.
«Рекомендации не распространяются на цифровые валюты центральных банков, а также не касаются цифровых прав, выпущенных в соответствии с российским законодательством», – отметили в ЦБ.
Цифровой рубль запустили в июле 2023 года. По актуальным данным ЦБ, в пилоте цифрового рубля участвуют 12 банков, еще 17 организаций планируют присоединиться к пилоту.
Фото на обложке: Mikhail Mishunin /
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