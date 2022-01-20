ЦБ допустит на рынок платежей финтех-компании и небанковские финансовые сервисы

Центральный банк (ЦБ) разработал законопроект, который позволит выйти на рынок платежей финтех-компаниям и другим нефинансовым организациям. Регулятор считает, что этот шаг повысит конкуренцию в сегменте, отчего выиграет потребитель.

ЦБ сообщил, что подготовил законопроект, регулирующий деятельность финтех-компаний, нефинансовых организаций и небанковских финансовых организаций на рынке платежей. Согласно документу, будут введены два типа поставщиков услуг:

первые будут только инициировать платежи по поручению клиентов;

вторые смогут открывать электронные кошельки и сами проводить платежи.

Для первых капитал установлен в размере не менее 5 млн рублей, для вторых — не ниже 50 млн рублей. Также документом вводится понятие платежного агрегатора, для которого минимальный капитал установлен на уровне 10 млн рублей.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, законопроект может вступить в силу уже в первой половине 2022 года.

В Ассоциации банков России отметили, что в рамках инициативы ЦБ важно не допустить регуляторного преимущества новых игроков перед банками.

В сентябре 2021 года глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что регулятор планирует ввести в регулирование категорию небанковских поставщиков платежных услуг.

По мнению председателя ЦБ, такая мера позволит сдержать банковские комиссии, поскольку откроет досту бизнесу к небанковским платежным сервисам и повысит конкуренцию на этом рынке. «Мы как регулятор всегда будем приветствовать конкуренцию, которая позволяет снижать стоимость услуг для конечного потребителя», — заявила Набиуллиной.

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