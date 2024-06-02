ЦБ Венгрии рекомендовал OTP Bank сократить свою деятельность в РФ

Центральный банк Венгрии выступил с рекомендацией для OTP Bank о сокращении своей деятельности в России. Сообщение об этом появилось на сайте национального регулятора.
Венгерский ЦБ рекомендовал OTP Bank снизить объем корпоративных кредитов и депозитов в российской «дочке» — «ОТП Банк».
На это в OTP Group регулятору ответили, что доля дочерней компании на российском рынке кредитов по итогам первого квартала 2024 года составила лишь 0,14%, а её доля во всей группе — чуть более 4%.
Венгерский банк не проводит транзакции клиентов в долларах, связанных с Россией, и не совершает платежные операции с участием РФ за пределами Европейской экономической зоны и Великобритании.
Отметим, что вот уже несколько месяцев ЕЦБ усиливает давление на европейские банки, которые работают в России.
Ранее мы писали о том, что «ОТП Банк» учредил дочернюю компанию для оформления покупок в рассрочку. Финорганизация планирует запустить новый продукт во втором квартале 2024 года.
Фото на обложке: lmaresz /
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