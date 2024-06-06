ЦБ сократит выпуск инвестмонет на 20%

В 2024 году Банк России планирует выпустить не более 1 млн инвестиционных монет. Это на 20% меньше, чем годом ранее. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на статистику регулятора.

По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, сокращая выпуск, ЦБ в первую очредь оценивал нераспроданные остатки (запасы) или предложение на российском внутреннем рынке, а также потребительский спрос.

На фоне восстановления российского фондового рынка ажиотаж на инвестиции в физическое золото будет спадать, предположил он.

Снижая план по их выпуску, регулятор ожидает стабилизации спроса на фоне укрепления рубля и расширения линейки юаневых вкладов, сообщила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

ЦБ также планирует обязать банки усилить контроль за операциями россиян с драгметаллами. Вопросы могут вызвать покупки золота и серебра в слитках без последующей продажи и нежелание хранить ценности в банках.

Центробанк выделил три пункта, когда покупку физлицом драгметаллов в слитках можно расценить как подозрительную:

клиент покупает слитки, но не продает, или продает в значительно меньшем объеме, чем покупал; драгметаллы покупаются за счет средств, поступивших недавно на банковский счет; клиент не желает хранить ценности в банке или оставлять их там «в течение незначительного срока».

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