Банк России предложил повысить с 6 до 30 млн рублей размер активов, которые необходимо иметь для того, чтобы соответствовать статусу квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.

Это, по мнению регулятора, соответствует «мировой практике определения квалификации по имущественному статусу».

ЦБ предложил повысить сумму активов для статуса квалифицированного инвестора