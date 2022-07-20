ЦБ предложил повысить сумму активов для статуса квалифицированного инвестора

Банк России предложил повысить с 6 до 30 млн рублей размер активов, которые необходимо иметь для того, чтобы соответствовать статусу квалифицированного инвестора, а также пересмотреть требования к их формированию.
Это, по мнению регулятора, соответствует «мировой практике определения квалификации по имущественному статусу».
Предложения содержатся в концепции Центробанка о совершенствовании защиты розничных инвесторов.
В ней, помимо повышения порога до 30 млн рублей, также предлагается временно разрешить сделки с иностранными ценными бумагами только квалифицированным инвесторам. Это объясняется инфраструктурными и санкционными рисками, которые могут привести «к расширению объема заблокированных активов розничных инвесторов».
Также предлагается: увеличить число вопросов в тестах для инвесторов и ввести временные интервалы между пересдачами; создать реестры с квалифицированными и неквалифицированными инвесторами, прошедшими тестирование; в обязательном порядке уведомлять о рисках при сделках с использованием заемных средств.
ЦБ обсудит предложения «с законодателями, участниками рынка и правительством РФ».
Фото на обложке: Unsplash
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