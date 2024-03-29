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Банк России продлил до 30 сентября 2024 года ограничения на перевод средств за рубеж

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Глава отдела новостей RB.RU

Анастасия Марьина

ЦБ РФ решил продлить еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж — в этот раз с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Банк России продлил до 30 сентября 2024 года ограничения на перевод средств за рубеж
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Последний раз меры продлевали до 31 марта текущего года.

Отмечается, что для российских граждан и физлиц – нерезидентов из дружественных стран по-прежнему сохраняется возможность в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Фиpлица – нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Таким правом наделены представители как дружественных, так и недружественных стран.

Сохранен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрилиц из этих государств. Исключение: иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.

Банки из недружественных государств могут проводить переводы денег в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках 

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  • Банк России ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5 тыс. в месяц в марте 2022 года. Постепенно лимит увеличивался и в июне того же года вырос до 1 млн в месяц. Ограничения продлевали уже несколько раз, последний — в конце сентября 2023 года на полгода.

Фото на обложке: Unsplash

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