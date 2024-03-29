Банк России продлил до 30 сентября 2024 года ограничения на перевод средств за рубеж

ЦБ РФ решил продлить еще на шесть месяцев ограничения на перевод средств за рубеж — в этот раз с 1 апреля до 30 сентября 2024 года включительно. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Последний раз меры продлевали до 31 марта текущего года.

Отмечается, что для российских граждан и физлиц – нерезидентов из дружественных стран по-прежнему сохраняется возможность в течение месяца перевести на любые счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент этой суммы в другой иностранной валюте.

Также сохраняются лимиты на перечисления через системы денежных переводов — за месяц не более $10 тыс. или эквивалент в другой иностранной валюте.

Фиpлица – нерезиденты, работающие в России, могут переводить за рубеж средства в размере заработной платы. Таким правом наделены представители как дружественных, так и недружественных стран.

Сохранен запрет на перевод средств за рубеж для не работающих в России физических лиц – нерезидентов из недружественных стран, а также для юрилиц из этих государств. Исключение: иностранные компании, которые находятся под контролем российских юрлиц или физлиц.

Банки из недружественных государств могут проводить переводы денег в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках

Банк России ограничил большинство переводов россиян за границу суммой $5 тыс. в месяц в марте 2022 года. Постепенно лимит увеличивался и в июне того же года вырос до 1 млн в месяц. Ограничения продлевали уже несколько раз, последний — в конце сентября 2023 года на полгода.

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