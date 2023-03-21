Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ изменил правила покупки ценных бумаг неквалифицированными инвесторами

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Центробанк скорректировал правила покупки ценных бумаг дружественных эмитетов неквалифицированными инвесторами. С 1 апреля брокеры будут обязаны сообщать клиентам о потенциальных рисках блокировки ценных бумаг, если они учтены в недружественном депозитарии.

ЦБ изменил правила покупки ценных бумаг неквалифицированными инвесторами

«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — пояснили в ЦБ.

С 21 марта Банк России перестанет допускать к торгам на «СПБ Бирже» новые иностранные ценные бумаги, если они учитываются в недружественном депозитарии. Мера относится только к тем бумагам, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы. 

Запрет для инвесторов, не имеющих статуса о квалификации, на покупку акций недружественных стран действует с 1 октября. В сентрябре ЦБ сообщал, что с этой даты брокеры прекратят исполнять поручения по приобретению таких бумаг. Ограничение касается только тех инвесторов, в портфеле которых доля таких бумаг выше 15%.

К недружественным Российская Федерация относит Украину, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Южную Корею, Норвегию, Новую Зеландию, Японию, Швейцарию, Исландию, Черногорию, Сингапур, Тайвань, Монако, Албанию, Андорру, Багамские острова, Сан-Марино, Северную Македонию, Микронезию, и Лихтенштейн, а также все государства Евросоюза.

Фото на обложке: Sergey Dobrydnev / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Центробанк запретил использовать систему SWIFT для переводов в России
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Эксперты назвали условия восстановления венчурного рынка в РФ уже в 2024 году

ВОЗМОЖНОСТИ

21 марта 2023

Хакатон ИИ-проектов в МГУ

22 марта 2023

True Tech Hack

24 марта 2023

Startup Tour 2023 Пермь

Все ВОЗМОЖНОСТИ