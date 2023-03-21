ЦБ изменил правила покупки ценных бумаг неквалифицированными инвесторами

Центробанк скорректировал правила покупки ценных бумаг дружественных эмитетов неквалифицированными инвесторами. С 1 апреля брокеры будут обязаны сообщать клиентам о потенциальных рисках блокировки ценных бумаг, если они учтены в недружественном депозитарии.

«Брокер вправе исполнить поручение клиента только в случае, если уведомил клиента о возможной дальнейшей блокировке таких ценных бумаг. Брокер может либо перед каждой сделкой направлять сообщение клиенту с помощью push-уведомлений, либо однократно проинформировать его о правилах покупки и получить согласие на принятие риска», — пояснили в ЦБ.

С 21 марта Банк России перестанет допускать к торгам на «СПБ Бирже» новые иностранные ценные бумаги, если они учитываются в недружественном депозитарии. Мера относится только к тем бумагам, которые могут приобретать неквалифицированные инвесторы.

Запрет для инвесторов, не имеющих статуса о квалификации, на покупку акций недружественных стран действует с 1 октября. В сентрябре ЦБ сообщал, что с этой даты брокеры прекратят исполнять поручения по приобретению таких бумаг. Ограничение касается только тех инвесторов, в портфеле которых доля таких бумаг выше 15%.

К недружественным Российская Федерация относит Украину, США, Канаду, Австралию, Великобританию, Южную Корею, Норвегию, Новую Зеландию, Японию, Швейцарию, Исландию, Черногорию, Сингапур, Тайвань, Монако, Албанию, Андорру, Багамские острова, Сан-Марино, Северную Македонию, Микронезию, и Лихтенштейн, а также все государства Евросоюза.

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