Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России порекомендовал банкам временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация об операциях которых попала в базу данных о переводах денег без согласия клиента. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.

ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу», — говорится в сообщении регулятора.

ЦБ рекомендовал сообщить клиенту о приостановке онлайн-доступа к счету и объяснить причину. Возобновить доступ можно будет после личного обращения в банк.

Как пояснили в Центробанке, рекомендации были разработаны после консультаций с банками. Такая мера должна помочь оперативнее приостанавливать операции «дропперов» — людей, которые дистанционно выводят и снимают с чужих счетов похищенные деньги. Банки получат возможность своевременно ограничивать переводы, не дожидаясь согласия клиента.

Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что банки обладают достаточной информацией о клиентах, характере и объеме их операций. Поэтому при необычной активности по счету клиентов нужно оценивать риск использования онлайн-сервисов в противоправных целях.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 ЦБ планирует смягчить требования к продаже валютной выручки
  2. 2 Новое ограничение эквайринговых комиссий: как это повлияет на бизнес?
  3. 3 Чем грозит заморозка зарубежных активов Центробанка для бизнеса
  4. 4 Олег в Clubhouse и биометрия в «Перекрестке»: финтех-дайджест
  5. 5 Защита от кибератак: как действовать компаниям?
Moscow Travel Create
Создай спецпроект по продвижению Москвы как туристической столицы и поборись за призовой фонд 1,2 млн рублей
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

15 апреля 2022

«Венчурная академия»

15 апреля 2022

VivaTech Startup Challenges - Mobility, Hardware, Sustainability

15 апреля 2022

Всероссийский конкурс open source проектов школьников и студентов

Все ВОЗМОЖНОСТИ