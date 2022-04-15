ЦБ расширил возможности банков для борьбы с мошенническими переводами

Банк России порекомендовал банкам временно ограничивать онлайн-доступ к счетам, информация об операциях которых попала в базу данных о переводах денег без согласия клиента. Об этом сообщила пресс-служба ЦБ.
«При выявлении нетипичных операций по картам и счетам лиц, информация о которых содержится в базе данных Банка России, банкам предлагается временно приостанавливать дистанционный доступ к управлению счетом. Это усложнит злоумышленникам вывод денег и повысит вероятность возврата их законному владельцу», — говорится в сообщении регулятора.
ЦБ рекомендовал сообщить клиенту о приостановке онлайн-доступа к счету и объяснить причину. Возобновить доступ можно будет после личного обращения в банк.
Как пояснили в Центробанке, рекомендации были разработаны после консультаций с банками. Такая мера должна помочь оперативнее приостанавливать операции «дропперов» — людей, которые дистанционно выводят и снимают с чужих счетов похищенные деньги. Банки получат возможность своевременно ограничивать переводы, не дожидаясь согласия клиента.
Директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил, что банки обладают достаточной информацией о клиентах, характере и объеме их операций. Поэтому при необычной активности по счету клиентов нужно оценивать риск использования онлайн-сервисов в противоправных целях.
Фото на обложке: Unsplash
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15 апреля 2022