Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом регулятор не исключает ее повышение на ближайшем заседании, которое состоится 21 июля.
Банк России отмечает улучшение потребительских настроений граждан и оживление потребительского кредитования.
«В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — сказано в сообщении ЦБ.
Как отметили в ЦБ, кредитная активность оставалась на высоком уровне как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Ускорение ипотечного кредитования произошло за счет рыночного сегмента.
В среднесрочной перспективе «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». Эту тенденцию регулятор объясняет геополитической нестабильностью, которая отражается на внешней торговле. Кроме того, усиление проинфляционных рисков связано с ситуацией на рынке труда. Регулятор предупреждает, что из-за нехватки рабочей силы рост производительности может отставать от роста зарплат.
Текущий показатель ключевой ставки — 7,5% — держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд. Следующее заседание совета директоров назначено на 21 июля.
Фото на обложке: E. O. /
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