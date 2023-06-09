Центробанк вновь сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%

Банк России в шестой раз сохранил ключевую ставку на уровне 7,5%. При этом регулятор не исключает ее повышение на ближайшем заседании, которое состоится 21 июля.

Банк России отмечает улучшение потребительских настроений граждан и оживление потребительского кредитования.

«В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России допускает возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее», — сказано в сообщении ЦБ.

Как отметили в ЦБ, кредитная активность оставалась на высоком уровне как в корпоративном, так и в розничном сегментах. Ускорение ипотечного кредитования произошло за счет рыночного сегмента.

В среднесрочной перспективе «баланс рисков сместился в сторону проинфляционных». Эту тенденцию регулятор объясняет геополитической нестабильностью, которая отражается на внешней торговле. Кроме того, усиление проинфляционных рисков связано с ситуацией на рынке труда. Регулятор предупреждает, что из-за нехватки рабочей силы рост производительности может отставать от роста зарплат.

Текущий показатель ключевой ставки — 7,5% — держится с сентября 2022 года, до этого она повышалась шесть раз подряд. Следующее заседание совета директоров назначено на 21 июля.

Фото на обложке: E. O. / Shutterstock