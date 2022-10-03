Банк России объяснил, как будет устанавливать курсы валют без торгов

Банк России будет использовать альтернативные источники данных для установки официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю. Они пригодятся на случай санкций в отношении Национального клирингового центра и остановки торгов валютой на Московской бирже.
«Для установления официальных курсов будут предусмотрены дополнительные альтернативные источники данных — банковская отчетность и цифровые платформы внебиржевых торгов», — говорится в сообщении ЦБ.
Регулятор подготовил проект указания, он находится на стадии независимой экспертизы.
В настоящее время курсы доллара и евро устанавливаются на основании данных о средневзвешенном курсе по отношению к рублю по сделкам на Московской бирже с 10:00 до 15:30 ежедневно в день торгов.
Если же данных от Мосбиржи не будет, Банк России начнет устанавливать стоимость валюты на основе средневзвешенного курса по сделкам банков на валютных рынках. Если и этих данных нет, то по данным цифровых платформ внебиржевых торгов. Если последние тоже отсутствуют, то курс будет равен значению предыдущего дня.
В конце сентября регулятор подтвердил подготовку плана на случай введения санкций против Национального клирингового центра. Ранее источники Forbes сообщали о том, что ЦБ готовится к отмене биржевых торгов валютой из-за риска введения санкций против Московской биржи и Национального клирингового центра.
Фото на обложке: Unsplash
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