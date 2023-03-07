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Банк России аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс Банка»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Банк России аннулировал лицензию на брокерскую деятельность АО «Яндекс Банк», говорится в сообщении на сайте регулятора. 

Банк России аннулировал брокерскую лицензию «Яндекс Банка»

РБК со ссылкой на пресс-службу «Яндекс Банка» сообщает, что компания решила отказаться от брокерской лицензии, сочтя подобные услуги «не приоритетными на данном этапе».

Брокерская лицензия Банка России позволяет профессионально заниматься брокерской деятельностью — проводить операции с ценными бумагами в интересах клиента по договору поручения или договору комиссии. Лицензия выдается бессрочно как физическим лицам, так и организациям, которые отвечают требованиям Федеральной службы по финансовым рынкам.

«Яндекс» получил свой банк в результате сделки по покупке банка «Акрополь» в апреле 2021 года за 1,1 млрд рублей. У «Акрополя» была универсальная банковская лицензия, обладателем которой стал «Яндекс Банк», в который «Акрополь» переименовали спустя полгода после сделки.

Фото на обложке: Varavin88 / Shutterstock

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