Центробанк отменит комиссии за переводы между физлицами в Системе быстрых платежей

Совет директоров Центробанка (ЦБ, Банк России) решил обнулить свои тарифы для банков в Системе быстрых платежей (СБП) по переводам между физическими лицами. Эта мера позволит банкам предоставлять физлицам услуги по переводам в СБП бесплатно либо по минимальным тарифам. Об этом ЦБ пишет на своем сайте.

Нулевой тариф будет действовать два года — с 1 апреля 2020 года до 30 июня 2022 года.



Первый заместитель председателя ЦБ Ольга Скоробогатова сказала, что льготный период позволит банкам установить минимальные тарифы для клиентов.

При этом Банк России продолжит отслеживать комиссии банков для клиентов в СБП. Если их будут завышать, регулятор воспользуется своим правом и установит верхний предел таких комиссий.

Кроме того, с 1 апреля регулятор установит предельные ставки комиссий и межбанковских вознаграждений по переводам в пользу юрлиц за товары/услуги. Также будут обозначены тарифы за переводы от юрлиц в пользу физлиц и индивидуальных предпринимателей.

В 2019 году банкам уже предоставлялась возможность бесплатно проводить операции по СБП. С 1 января 2020 года ЦБ стал брать комиссию в размере 3 рублей.