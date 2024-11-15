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ChatGPT начал взаимодействовать с другими приложениями на Mac

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Приложение ChatGPT от OpenAI теперь взаимодействует с другими программами на macOS. Нейросеть научилась считывать код в средах программирования VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal и iTerm2 и дописывать его по запросу пользователя, сообщает TechCrunch.

ChatGPT начал взаимодействовать с другими приложениями на Mac
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Разработчикам больше не нужно копировать и вставлять код в ChatGPT. Если функция Work with Apps активирована, приложение автоматически скопирует фрагмент кода, с которым работает пользователь, в чат-бот в качестве контекста вместе с запросом.

При этом, в отличие от других популярных инструментов для программирования с ИИ, таких как Cursor или GitHub Copilot, ChatGPT пока не может напрямую писать код в приложениях для разработчиков.

Новая функция пока далека от полноценного ИИ-агента, но научить ChatGPT понимать другие приложения — это «ключевой шаг» к созданию такой системы, заявил представитель OpenAI. 

Опция доступна обладателям подписок ChatGPT Plus ($20 в месяц) и Team ($30). Пользователи Enterprise и Edu получат доступ через несколько недель. Будет ли Work With Apps работать с другими приложениями, кроме VS Code, Xcode, TextEdit, Terminal и iTerm2, а также когда функция появится на Windows, не сообщается.

OpenAI запустила приложение ChatGPT на macOS в июне. Сейчас сервис работает лишь на устройствах с процессорами Apple Silicon M1 и новее с ОС 14 и 15 версиями.

Фото на обложке: NurPhoto / Getty Images

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