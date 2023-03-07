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В России спрос на специалистов ChatGPT вырос в 13 раз

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

За последние полгода в России почти в 1,5 раза выросло число вакансий с упоминанием Colorize, в случае с ChatGPT — в 13 раз за февраль. Специалистов ищут для сферы ритейла, IT, финансового сектора и электроники.

В России спрос на специалистов ChatGPT вырос в 13 раз

Рост предложений от работодателей с требованием навыков работы с нейросетями зафиксировали аналитики hh.ru и «Работы.ру», сообщили «Ведомости».

При этом на уровень зарплаты навык владения тем же ChatGPT, видимо, не влияет. Так, например, средняя зарплата копирайтера как с упоминанием чат-бота, так и без на hh.ru находится на уровне 30 тыс. рублей.

  • Популярность ChatGPT и Midjourney спровоцировала кратный рост российских пользователей нейросетей. Подавляющее большинство (73%) посетителей нейросетей пользуются смартфонами на Android, 22% используют устройства на операционной системе iOS. Около трети пользователей нейросетей – как мужчин, так и женщин – это люди в возрасте от 31 до 40 лет.

Фото на обложке: Unsplash

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