За последние полгода в России почти в 1,5 раза выросло число вакансий с упоминанием Colorize, в случае с ChatGPT — в 13 раз за февраль. Специалистов ищут для сферы ритейла, IT, финансового сектора и электроники.

В России спрос на специалистов ChatGPT вырос в 13 раз