Четверть студентов используют ChatGPT для повышения уникальности своих текстов — исследование

Четверть российских студентов используют ChatGPT для повышения уникальности своих текстов. 78% студентов пользуются этим чат-ботом регулярно, его работу большинство респондентов оценивают на 8 из 10 баллов, показало исследование.

78% российских студентов регулярно пользуются чат-ботом ChatGPT в учебное работе. Об этом говорится в результатах исследования TenChat.

Четверть опрошенных используют чат-бот для повышения уникальности своих текстов, более половины респондентов обращаются к нейросети за помощью в написании курсовых и дипломных работ, а также для составления шпаргалок.

32% студентов с помощью ChatGPT переводят иностранные публикации, при этом большинство респондентов оценивают качество работы нейросети на 8 из 10 баллов.

Опрос проводился среди 11,8 тыс. студентов российских вузов, среди которых 59% – представители мужского пола.

Ранее ученые предложили ограничить использование бота ChatGPT в образовании – поводом послужила история с написанной за одни сутки дипломной работой. Студент РГГУ получил от нейросети текст работы с уникальностью 82% и успешно защитил ее.

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