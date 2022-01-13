Власти заявили о сокращении числа проверок бизнеса в 2021 году почти в четыре раза

Число проверок российского бизнеса во втором полугодии 2021 года уменьшилось почти в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом заявил вице-премьер – руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко в ходе Гайдаровского форума.

Это произошло благодаря вступившему в силу 1 июля 2021 года закона о госконтроле — он устанавливает риск-ориентированный подход при проведении контрольно-надзорных мероприятий.

«Мы уже имеем двукратное сокращение количества проверок: было 1,5 млн, сейчас у нас чуть более 700 тыс., если сравнивать 2021 и 2019 годы. А если брать период июля-декабря, то у нас почти в четыре раза сокращение количества проверок», — сообщил Григоренко.

В презентации вице-премьера указано, что в июле-декабре 2019 года было проведено 790 тыс. проверок против 200 тыс. за тот же период 2021 года.

Данные сравниваются с 2019 годом, так как в 2020 году число проверок было сокращено, в том числе за счет введения моратория на них.

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Фото на обложке: Unsplash