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Челнинский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор
Новости
Юлиана Трегуб
6-7 июня в технопарке «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн, что позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.
Челнинский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубаторЮлиана Трегуб
Резидентами Бизнес-инкубатора могут стать проекты:
- которые находятся на этапе идеи и тестирования ценностного предложения, и нуждаются в помощи в разработке минимального жизнеспособного продукта;
- которые находятся на этапе тестирования MVP и нуждаются в помощи с проверкой бизнес-модели;
- которые находятся на этапе вывода коммерческой версии продукта и нуждаются в помощи с масштабированием;
- которые находятся на этапе масштабирования и нуждаются в помощи в выходе на международный рынок.
Команды, прошедшие отбор и заключившие договор, получат комплекс государственных услуг:
- виртуальный сервер;
- безлимитную связь;
- комфортный мини-офис;
- менторскую поддержку;
- продвижение;
- трекинг проекта.
Прием заявок продлится до 31 мая. подать заявку можно на сайте.
Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash
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