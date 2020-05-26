6-7 июня в технопарке «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн, что позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.

Челнинский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор