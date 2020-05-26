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Челнинский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор

Новости
Юлиана Трегуб
Юлиана Трегуб

Менеджер проектов

Юлиана Трегуб

6-7 июня в технопарке «ИТ-парк» в Набережных Челнах пройдет отбор стартапов в Бизнес-инкубатор. Отбор пройдет в режиме онлайн, что позволит расширить географию участников — компаниям не нужно базироваться в Казани.

Челнинский «ИТ-парк» открыл прием заявок в Бизнес-инкубатор

Резидентами Бизнес-инкубатора могут стать проекты:

  • которые находятся на этапе идеи и тестирования ценностного предложения, и нуждаются в помощи в разработке минимального жизнеспособного продукта;
  • которые находятся на этапе тестирования MVP и нуждаются в помощи с проверкой бизнес-модели;
  • которые находятся на этапе вывода коммерческой версии продукта и нуждаются в помощи с масштабированием;
  • которые находятся на этапе масштабирования и нуждаются в помощи в выходе на международный рынок.

Команды, прошедшие отбор и заключившие договор, получат комплекс государственных услуг: 

  • виртуальный сервер;
  • безлимитную связь;
  •  комфортный мини-офис;
  • менторскую поддержку;
  •  продвижение;
  • трекинг проекта. 

Прием заявок продлится до 31 мая. подать заявку можно на сайте

Фото на обложке: Hal Gatewood/Unsplash

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