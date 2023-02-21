Основными поставщиками российских продавцов на маркетплейсах являются Китай и Беларусь — исследование

Российские продавцы закупают больше всего товаров для продажи на маркетплейсах у Китая и Беларуси, показало исследование сервиса «Точка Маркетплейсы», основанное на анализе трансакций 70 тыс. клиентов «Точки».
Топ-5 стран-поставщиков:
- Китай — 35% закупок российских селлеров;
- Беларусь — 25%;
- Киргизия — 11%;
- Казахстан — 7%;
- Сингапур — 7%.
Аналитики «Точки» объясняют, что Китай производит множество товаров, а в Сингапуре располагается портовый хаб с широким спектром морских услуг, что и повышает его привлекательность как перевалочного центра в Азиатском регионе.
Популярность Беларуси, Киргизии и Казахстана для продавцов складывается из быстрой логистики и невысоких цен на продукцию.
В топ российских регионов, где представлено больше всего продавцов на маркетплейсах от общего числа предпринимателей в регионе, вошли республики Калмыкия, Мордовия, Мурманская область, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики.
В «Точке» считают, что предприниматели из Калмыкии выбирают бизнес на маркетплейсах из-за близости к Турции, Грузии и Азербайджану, что упрощает закупку товаров из этих стран для продажи на онлайн-площадках. Мордовия вошла в топ за счет региональной меры поддержки, Мурманская область — портовый регион, который граничит с Норвегией, что упрощает логистику при закупке товаров из европейских стран.
Карачаево-Черкесская и Чеченская республики располагаются рядом с Грузией и Арменией. Это упрощает для предпринимателей доставку товаров из этих стран для продажи.
Фото на обложке: Unsplash
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