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Основными поставщиками российских продавцов на маркетплейсах являются Китай и Беларусь — исследование

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российские продавцы закупают больше всего товаров для продажи на маркетплейсах у Китая и Беларуси, показало исследование сервиса «Точка Маркетплейсы», основанное на анализе трансакций 70 тыс. клиентов «Точки».

Основными поставщиками российских продавцов на маркетплейсах являются Китай и Беларусь — исследование

Топ-5 стран-поставщиков:

  • Китай — 35% закупок российских селлеров;
  • Беларусь — 25%;
  • Киргизия — 11%;
  • Казахстан — 7%;
  • Сингапур — 7%. 

Аналитики «Точки» объясняют, что Китай производит множество товаров, а в Сингапуре располагается портовый хаб с широким спектром морских услуг, что и повышает его привлекательность как перевалочного центра в Азиатском регионе.

Популярность Беларуси, Киргизии и Казахстана для продавцов складывается из быстрой логистики и невысоких цен на продукцию.

В топ российских регионов, где представлено больше всего продавцов на маркетплейсах от общего числа предпринимателей в регионе, вошли республики Калмыкия, Мордовия, Мурманская область, Карачаево-Черкесская и Чеченская республики. 

 

В «Точке» считают, что предприниматели из Калмыкии выбирают бизнес на маркетплейсах из-за близости к Турции, Грузии и Азербайджану, что упрощает закупку товаров из этих стран для продажи на онлайн-площадках.  Мордовия вошла в топ за счет региональной меры поддержки, Мурманская область — портовый регион, который граничит с Норвегией, что упрощает логистику при закупке товаров из европейских стран. 

Карачаево-Черкесская и Чеченская республики располагаются рядом с Грузией и Арменией. Это упрощает для предпринимателей доставку товаров из этих стран для продажи. 

Фото на обложке: Unsplash

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