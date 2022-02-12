Увеличится число рейсов в Венгрию, Германию, Грецию, на Шри-Ланку и Кипр

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией объявили, что с 21 февраля увеличится число регулярных авиарейсов в Венгрию, Германию и на Шри-Ланку, а с 1 марта – в Грецию и на Кипр.

Также на заседании оперштаба решили с 21 февраля возобновить международные полеты из Нижневартовска, Ставрополя, Ханты-Мансийска, Якутска и Абакана.

Самолеты будут оправляться «с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение, с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований».

Среди заявленных на сайте правительства РФ изменений:

Число рейсов в Венгрию по маршруту Москва – Будапешт увеличится с 7 до 14 в неделю, по маршруту Санкт-Петербург – Будапешт с 4 до 7 в неделю,

Число рейсов на Шри-Ланку по маршруту Москва – Коломбо увеличится с 2 до 4 в неделю,

Число рейсов в Германию по маршрутам Калининград – Берлин увеличится с 2 до 6 в неделю,

Из Калининграда в Дюссельдорф можно будет летать с частотой 5 рейсов в неделю,

Число регулярных рейсов в Грецию по маршрутам Москва – Корфу увеличится с 4 до 7 в неделю,

Из Москвы в Миконос можно будет улететь с частотой 4 рейса в неделю,

По маршрутам Санкт-Петербург – Афины, Санкт-Петербург – Салоники, Жуковский – Ираклион, Екатеринбург – Ираклион можно будет путешествовать с частотой 2 рейса в неделю.

С 1 марта также снимут ограничения на выполнение регулярных и чартерных рейсов из пунктов России, открытых для международных полётов, в пункты на территории Кипра.

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Фото на обложке: Pexels