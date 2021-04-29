Чистая прибыль Facebook выросла на 94%

Чистая прибыль компании составила $9,5 млрд — это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании.

Выручка Facebook также увеличилась на 48% и составила $26,1 млрд против $17,7 млрд в прошлом году. При этом 97.3% выручки — доходы от рекламы.

«Мы довольны сильным ростом наших рекламных доходов в первом квартале 2021 года, который был обусловлен увеличением средней цены за рекламу на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличением количества показанных объявлений на 12%. Мы ожидаем, что рост доходов от рекламы будет по-прежнему определяться ценовой политикой в течение оставшейся части 2021 года», — заявили в Facebook.

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Фото: rafapress / Shutterstock.