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Чистая прибыль Facebook выросла на 94%

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

Социальная сеть Facebook представила финансовый отчёт за первый квартал 2021 года.

Чистая прибыль Facebook выросла на 94%

Чистая прибыль компании составила $9,5 млрд — это на 94% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отчёт компании.

Выручка Facebook также увеличилась на 48% и составила $26,1 млрд против $17,7 млрд в прошлом году. При этом 97.3% выручки — доходы от рекламы. 

«Мы довольны сильным ростом наших рекламных доходов в первом квартале 2021 года, который был обусловлен увеличением средней цены за рекламу на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и увеличением количества показанных объявлений на 12%. Мы ожидаем, что рост доходов от рекламы будет по-прежнему определяться ценовой политикой в течение оставшейся части 2021 года», — заявили в Facebook.

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Фото: rafapress / Shutterstock.

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