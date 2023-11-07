Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В России появился аналог Pinterest — сервис для покупок на разных маркетплейсах

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Выходцы из «Яндекса» и Yota запустили сервис «Чойс», в котором можно создавать подборки с товарами из разных маркетплейсов и хранить в одном месте.

В России появился аналог Pinterest — сервис для покупок на разных маркетплейсах

Фаундеры проекта — основатель Roomkea и сооснователь онлайн-школы по обустройству дома «Уютно» Виталий Гринь и ex-CTO в YotaPhone Антон Тарасенко. 

Сервис позволяет хранить в одном месте идеи для покупок, создавать образы и оценивать подборки других пользователей. «Чойс» может быть полезен во время онлайн-шопинга, когда нужно подобрать цвет или размер одной и той же модели. 

Иногда ассортимент на разных маркетплейсах схож, но отличается наличием тех или иных моделей, размеров и цветов. Различаться могут и цены на один и тот же товар. В «Чойс» удобно сравнивать вещи из разных маркетплейсов при выборе. Сопоставить позиции можно в рамках одного интерфейса без необходимости переключаться между вкладками разных онлайн-площадок.

Создать подборку в «Чойс» можно не только из товаров маркетплейсов, в свои коллекции пользователи могут добавлять товары, выставленные в соцсетях.

По словам одного из фаундеров сервиса Виталия Гриня, идея такого инструмента родилась из бытовой ситуации, когда его супруга отправляла в личные сообщения ссылки на товары, чтобы не потерять их.

Все сервисы и компании, связанные с релокацией, на одной карте

«В какой-то момент наша переписка с женой стала копилкой ссылок: она присылает мне очередное платье, а я не понимаю — намекает на покупку или отправляет себе, чтобы не потерять», — рассказал Гринь.

По функционалу приложение напоминает Pinterest. Там можно не только собирать собственные подборки, но и делиться с ними другими пользователями, блогерами и брендами.

Собственную подборку можно сделать как закрытой, так и доступной всем юзерам площадки.

Чтобы создать свою подборку, достаточно просто отправить в приложение ссылку с нужной страницы или сайта на другом онлайн-ресурсе. В «Чойс» сразу отображается стоимость товара, его описание и ссылка на оплату.

«Для блогеров и брендов «Чойс» — это платформа для создания нативных интеграций, увеличения продаж и числа подписчиков, а для специалистов по продвижению брендов — эффективный инструмент инфлюенс-маркетинга для взаимодействия с целевой аудиторией», — рассказывает Виталий Гринь.

«Чойс» реализуется без привлечения внешнего финансирования. Сейчас сервис на стадии бета-тестирования, он уже доступен на всех платформах для пользователей и аккаунтов бренда.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новостные агрегаторы – что это такое и какими они бывают?
  2. 2 Андрей Себрант — нейросеть сможет генерировать уникальные мультики в глухой тайге
  3. 3 8 российских сервисов на замену Trello и Jira
  4. 4 Как создать качественный мерч и почему не стоит бояться ошибок — рассказывает «Яндекс Музей»
  5. 5 Битва нейросетей: Midjourney, DALL-E, Kandinsky и «Шедеврум»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

07 ноября 2023

AI Journey Contest 2023

07 ноября 2023

Субсидии для экспортеров

07 ноября 2023

Гранты для экспортеров Москвы

08 ноября 2023

Школа цифровых чемпионов

08 ноября 2023

Кейс-чемпионат по процессной аналитике

Все ВОЗМОЖНОСТИ