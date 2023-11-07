В России появился аналог Pinterest — сервис для покупок на разных маркетплейсах

Выходцы из «Яндекса» и Yota запустили сервис «Чойс», в котором можно создавать подборки с товарами из разных маркетплейсов и хранить в одном месте.

Фаундеры проекта — основатель Roomkea и сооснователь онлайн-школы по обустройству дома «Уютно» Виталий Гринь и ex-CTO в YotaPhone Антон Тарасенко.

Сервис позволяет хранить в одном месте идеи для покупок, создавать образы и оценивать подборки других пользователей. «Чойс» может быть полезен во время онлайн-шопинга, когда нужно подобрать цвет или размер одной и той же модели.

Иногда ассортимент на разных маркетплейсах схож, но отличается наличием тех или иных моделей, размеров и цветов. Различаться могут и цены на один и тот же товар. В «Чойс» удобно сравнивать вещи из разных маркетплейсов при выборе. Сопоставить позиции можно в рамках одного интерфейса без необходимости переключаться между вкладками разных онлайн-площадок.

Создать подборку в «Чойс» можно не только из товаров маркетплейсов, в свои коллекции пользователи могут добавлять товары, выставленные в соцсетях.

По словам одного из фаундеров сервиса Виталия Гриня, идея такого инструмента родилась из бытовой ситуации, когда его супруга отправляла в личные сообщения ссылки на товары, чтобы не потерять их.

«В какой-то момент наша переписка с женой стала копилкой ссылок: она присылает мне очередное платье, а я не понимаю — намекает на покупку или отправляет себе, чтобы не потерять», — рассказал Гринь.

По функционалу приложение напоминает Pinterest. Там можно не только собирать собственные подборки, но и делиться с ними другими пользователями, блогерами и брендами.

Собственную подборку можно сделать как закрытой, так и доступной всем юзерам площадки.

Чтобы создать свою подборку, достаточно просто отправить в приложение ссылку с нужной страницы или сайта на другом онлайн-ресурсе. В «Чойс» сразу отображается стоимость товара, его описание и ссылка на оплату.

«Для блогеров и брендов «Чойс» — это платформа для создания нативных интеграций, увеличения продаж и числа подписчиков, а для специалистов по продвижению брендов — эффективный инструмент инфлюенс-маркетинга для взаимодействия с целевой аудиторией», — рассказывает Виталий Гринь.

«Чойс» реализуется без привлечения внешнего финансирования. Сейчас сервис на стадии бета-тестирования, он уже доступен на всех платформах для пользователей и аккаунтов бренда.