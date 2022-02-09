«Циан» намерен войти в реестр финансовых маркетплейсов

Сервис по продаже и аренде недвижимости «Циан» подал заявку на включение в реестр операторов финансовых платформ для создания ипотечного маркетплейса. Включение в реестр позволит группе оформлять сделки дистанционно 24/7.

В связи с этим Банк России проводил проверку сервиса. Регулятор подтвердил наличие нескольких заявок на рассмотрении, но не уточнил название организаций, пишет «Коммерсантъ».

«Циан» отказался от комментариев. Один из источников издания сообщил, что проверка прошла тяжело, возможно сервису будет отказано.

В прошлом году «Циан» объявлял о планах развития ипотечного сервиса. В середине 2021 года глава компании Максим Мельников создал АО «Финансовая платформа» с уставным капиталом 100 млн рублей. Позднее компания уменьшила уставный капитал до 100 тыс. рублей.

Сейчас в реестре операторов финплатформ находятся пять организаций: «ВТБ Регистратор» ориентирован на облигации, «Инфинитум» работает с паевыми инвестиционными фондами, а «Финуслуги» Московской биржи, «Сравни.ру» и «Открытый финансовый маркетплейс» претендуют на роль универсальных маркетплейсов.

Выручка «Циан.Ипотеки» за третий квартал 2021 года составила 72 млн рублей, что на 177% больше, чем в 2020 году. Этот показатель составил 4,6% от общей выручки группы.

Скорректированный показатель EBITDA этого сегмента был на уровне -120 млн рублей, что повлияло на маркетинговые расходы и вложения в развитие сервиса, говорится в отчете компании.

В 2022 году объем выдачи ипотечных кредитов снизится до 4,5-5 трлн рублей в сравнении с 5,7 трлн рублей в прошлом году, спрогнозировала старший кредитный специалист Moody`s Ольга Ульянова. Однако, по ее словам, фундаментально ипотека останется флагманским кредитным продуктом для банковского сектора.

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